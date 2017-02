SAN VALENTINO DA FILM NEGLI HOTEL PIÙ ROMANTICI

Per San Valentino volete stupire il vostro lui o la vostra lei ma non avete ancora trovato un’idea originale? Se ama viaggiare avete una marcia in più: regalare un’esperienza memorabile, anzi di più, da film!

, club di viaggi online specializzato in alberghi di lusso, ha selezionato gli hotel in giro per il mondo che hanno fatto da sfondo alle storie più romantiche del cinema.

Un amore a cinque stelle al Waldorf Astoria

Un classico tra i film romantici, con due protagonisti d’eccezione Jennifer Lopez e Ralph Fiennes. A fare da cornice al loro colpo di fulmine uno degli hotel più belli di Manhattan, il Waldorf Astoria di Park Avenue. Il suo inconfondibile stile Art Deco lo ritroviamo anche in altre pellicole di grande successo come Profumo di donna, I Tenenbaum e Serendipity, dove Kate Beckinsale e John Cusack mettono alla prova il loro destino d’amore con una scommessa: prendono due ascensori diversi e promettono che se sceglieranno lo stesso piano quello sarà il segno inequivocabile che devono stare insieme. E in effetti va così! Ma Jonathan avrà un contrattempo giungendo troppo tardi e rimandando così il lieto fine. Pronti alla scommessa?

Balli proibiti al Mountain Lake Lodge

Le stelle di Patrick Swayze e Jennifer Grey forse non avrebbero brillato alla stessa maniera se non ci fosse stato un altro protagonista fondamentale in Dirty Dancing. Chi non ricorda il fantastico Kellerman Resort nelle Catskill Mountains dove Baby va in vacanza con la famiglia e là si innamora di un istruttore di ballo molto speciale? Ebbene, si tratta di un vero e proprio hotel, che in verità non si trova nello stato di New York ma a Pembroke in Virginia e il suo nome è Mountain Lake Lodge. Quest’anno l’hotel ha anche organizzato un contest che permette di vincere un weekend proprio a tema Dirty Dancing. Che aspettate?

Un weekend tra arte e passione a Oviedo

Dopo molti viaggi in Spagna, Woody Allen ne rimase così affascinato che non poté che sceglierla per ambientare un suo film. In particolare, il suo interesse si focalizzò sulla meravigliosa Barcellona e su una città un po’ meno conosciuta ma capace di creare un’atmosfera sospesa, da fiaba. E così, è lo storico “Eurostars Hotel de la Reconquista” di Oviedo la location che fa da sfondo alle peripezie di Scarlet Johansson, Javier Bardem e Rebecca Hall in Vicky e Cristina a Barcellona. Una destinazione da sogno dove vivere un weekend di passione, circondati dall’arte del complesso di monumenti di Oviedo e del Regno delle Asturie dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Una location galeotta nella campagna toscana

Tutto nasce grazie al ritrovamento fortuito di una vecchia lettera lasciata dall’allora studentessa Claire (Vanessa Redgrave) tra le pietre della Casa di Giulietta, prima di tornare in patria e spezzare il sogno d’amore con il giovane toscano (Franco Nero). I due si ritroveranno solo dopo molti anni e mille peripezie, un po’ com’è successo nella realtà ai due attori. E pare che Letters to Juliet sia stato proprio il film che ha fatto riaccendere la passione tra Nero e la Redgrave. Di certo, la favolosa location del Relais Borgo Scopeto, diventato per mesi il set del film, ha offerto una cornice ideale alla riscoperta di un amore lontano. La vostra scelta se avete bisogno di riaccendere la passione.

La tua guardia del corpo al Fountainbleu

Era il 1992 quando Whitney Houston, bellissima come non mai, e Kevin Costner entrano nell’olimpo degli amori indimenticabili del cinema con The Bodyguard. Una favola d’amore struggente con la colonna sonora più venduta della storia del cinema e una delle location più celebri: l’hotel The Fontainebleau di Miami, una struttura da sogno, celebre per la sua importanza architettonica e il design raffinato.

Un amore inaspettato

Il Grand Hotel Plaza di Roma è ospitato da quasi un secolo e mezzo nell’antico Palazzo Lozzano di Via del Corso, e negli anni è stato usato in molti set cinematografici. Tra i suoi illustri ospiti, Luchino Visconti e Federico Fellini, che qui adorava incontrare i registi e gli attori americani, e trovare ispirazione per i suoi film. Più recentemente – magia del cinema – al Grand Hotel Plaza sono stati ambientati gli interni di Ocean’s Twelve, Gangs of New York e perfino di …E alla fine arriva Polly, la commedia romantica in cui scoppia l’amore tra un perfettino, preciso e programmato Ben Stiller e una gioiosa, imprevedibile e travolgente Jennifer Aniston. Perché durante un viaggio, come recita il film, “quando meno te lo aspetti potrebbe capitare qualcosa di bello, più importante di quello che avevi programmato”.