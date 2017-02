SAN VALENTINO PER STUPIRE I GOLOSI

San Valentino, idee regalo per stupire i golosi

Una selezione da far battere il cuore: perché sorprendere la persona amata è semplice, anche nel giorno degli innamorati. Basta scegliere la dolcezza.

Nulla come “prendere per la gola” è associato alla buona riuscita di un tentativo di seduzione. Tanto più a San Valentino, quando però chi attende un regalo sorprendente si ritrova perlopiù con una scatola di cioccolatini. Perché il giorno degli innamorati non diventi quello delle aspettative deluse e per chi voglia evitare i soliti regali terra terra, ecco che questo 2017 offre alternative fantasiose. Per sorprendere soprattutto i più golosi, ai quali certo batterà forte il cuore.

Il corso di Cucina sensuale

Lui è un’icona dell’alta cucina italiana, Rino De Candido, chef dell’EXCELSIOR Dolomites life resort****S di San Vigilio di Marebbe (BZ). È dunque un’idea davvero sorprendente regalare il suo corso di Cucina sensuale, tre lezioni in cui i cibi vengono legati ai cinque sensi. Ad iniziare dall’uso delle spezie, che portano sapori e profumi inaspettati nei piatti. I partecipanti al corso ricevono grembiule, cappello e cartella con tutte le ricette, e pernottando in hotel la sera possono discutere delle esperienze davanti a una bottiglia di vino altoatesino. Tra le migliori, ca va sans dire, visto che la sommelier è Irene Call, custode di più di 300 etichette gelosamente custodite nella “Grotta del vino”. Il corso di tre lezioni di due ore, compresi cartella e ricette, costa 80 euro a persona, con un numero minimo di 5 partecipanti.

Marmellate personalizzate, che dolcezza

Zenzero, pepe nero, arancia e cioccolato: sono afrodisiaci e quindi quanto mai adatti a un San Valentino goloso gli ingredienti delle marmellate Happy Mama, il laboratorio culinario di Cavriago (RE) che crea ogni giorno nuove miscele di frutta, verdura e spezie. Si possono scegliere kit degustazione oppure far chiudere nel barattolo – rigorosamente in vetro e con cuffietta di stoffa, come una volta – i gusti preferiti dal partner. Che sia una marmellatina, una mostarda o una salsa chutney, l’importante è conquistare il palato, con la sicurezza di aver regalato una dolcezza di frutta o verdura a chilometro zero, senza l’uso di pectine o additivi chimici. Un barattolo pieno di sapori e fantasia, come si vorrebbe fosse la propria coppia.

Per giovani coppie, chef stellato a prezzo speciale

Un tête-à-tête romantico, tra le stanze di quello che è un luogo simbolo dell’alta cucina emiliana, uno Stellato Michelin da riviste internazionali: è un’esperienza indimenticabile quella allestita all’Antica Corte Pallavicina di Polesine Parmense (PR) dai Fratelli Spigaroli. Che per un mese intero festeggiano la ricorrenza degl’innamorati con un menù di Stuzzico e bollicine, culatello Oro, uovo a guscio bianco poché su purea di patate dolci e tartufo, ravioli di faraona, gamberi e foie gras, fondente di bue bianco su crema di mais, sorbetto agrumi e mandorle, armonia di San Valentino e piccola pasticceria. Il tutto proposto al prezzo di 76 euro a persona, vini esclusi, o a 86 euro, in abbinamento ai vini selezionati dal Sommelier. E per le giovani coppie che non superino i 50 anni di età in due, il menu sarà presentato al prezzo speciale di 50 euro a persona, vini inclusi, per tutto il mese ad esclusione di sabato 11, domenica 12 e martedì 14 (mentre lunedì 13 il ristorante è chiuso).

Viaggio di sapori con personal food shopper

La Bassa Parmense è il regno della tavola e del gusto. E Parma, Città creativa della Gastronomia Unesco, è il luogo giusto per un’esperienza unica, dedicata a quei partner che non sopportano di stare in attesa davanti a una vetrina di abiti, ma impazzirebbero per assaggiare una specialità gastronomica. Ecco qui, accontentati: le tre strutture in provincia di Parma a marchio INC Hotels Group propongono un pacchetto di 1 o 2 notti – arrivo in hotel venerdì sera, cena e pernottamento – con un personal food shopper che fa da guida nell’universo delle eccellenze locali. Visita al caseificio di famiglia che produce il dorato Parmigiano-Reggiano, poi un vitigno autoctono per brindare a calici levati, le cantine con i salumi che hanno reso celebre l’Emilia nel mondo, e ancora una visita in una pasticceria pluripremiata per dare un tocco di dolcezza al San Valentino. E, infine, un luogo di ulivi e frantoi a conduzione familiare con una degustazione unica nel suo genere. La proposta di due notti all’Holiday Inn Express Parma è a partire da 230 euro a persona, al BEST WESTERN Hotel Farnese e all’Hotel San Marco da 260 euro, comprensivo di mezza pensione in hotel, accompagnatrice e degustazione vini.

