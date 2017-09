SETTEMBRE: IL MESE DELLA RUCOLA

Forse non tutti sanno che settembre è il mese della rucola ed è per questo che è bene approfittarne per tesserne gli elogi. Rucola, rughetta o ruca che dir si voglia è la nota pianta erbacea dell’area del bacino del Mediterraneo e dell’Asia centro-occidentale, ma che oggi è coltivata anche in altre parti del mondo per il suo particolarissimo gusto e per le proprietà benefiche per il nostro organismo.

Al di là del bassissimo livello di calorie, la rucola contiene un alto numero di antiossidanti che, contrastando i radicali liberi, ci proteggono dall’insorgere dei tumori. Aiuta il normale funzionamento dei nostri processi cellulari: ricca di magnesio e potassio, nonché di vitamina C e K, la rucola, grazie alla sua grande quantità di calcio aiuta anche il nostro sistema osseo e dentale.

La rucola, in generale, può essere considerata rimineralizzante, ed è quindi perfetta dopo aver praticato sport; ha una spiccata funzione digestiva dal momento che stimola la produzione dei succhi gastrici; grazie al potassio è capace di abbassare la pressione arteriosa ed è ottima in gravidanza, dal momento che essendo ricca di folati protegge il feto da eventuali malformazioni. Insomma, un vegetale che non dovrebbe mai mancare nella nostra dieta anche perché ormai è possibile trovarla tutto l’anno sui banchi di frutta e verdura.