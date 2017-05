SFUMATURE PASTELLO NELLA ZONA PRANZO

Uno spazio pastello dove cucinare e mangiare è un matrimonio armonioso tra forma e funzione, in cui le soluzioni pratiche si uniscono ai colori gradevoli. Sfruttate questa tavolozza facile e ariosa per ingentilire un’elegante cucina moderna, o create un effetto più semplice applicando un arcobaleno di tinte delicate a qualsiasi cosa, dai fornelli agli armadietti.

Oggi nella maggioranza delle case c’è uno spazio unico dove cucinare e consumare i pasti. A volte si tratta di un ampio open space con un grande tavolo al centro, perfetto per le riunioni di famiglia. Altre volte, può trattarsi di una semplice cucina con un tavolo pieghevole a muro o una piccola panca in muratura. In entrambi i casi la conclusione è la stessa: vogliamo mangiare dove cuciniamo, per ragioni pratiche ed emotive.

Le cucine possono essere piuttosto serie. Quando le si progetta partendo da zero, le considerazioni iniziali sono di ordine pratico. Dove è meglio collocare la lavastoviglie rispetto al lavello? Un forno separato è preferibile a un modello a incasso? Quanto è resistente alle macchie quella superficie di lavoro? Rispondendo nel modo gusto a queste domande, la vostra cucina sarà funzionale ed efficiente, rendendo il rito quotidiano della preparazione del cibo un piacere più che un dovere.

Ma mentre considerate gli aspetti pratici, non tralasciate l’estetica. Una tavolozza di colori pastello briosa e rassicurante si adatta in mille modi alla cucina. Dipingere le pareti con colori pastello riscalderà uno spazio freddo e infonderà un tocco frivolo a una parte comune della casa. Per i pavimenti scegliete una soluzione neutra: legno, pietra o piastrelle di ceramica, sono tutti resistenti e facili da pulire.

Un piano di lavoro neutro in legno rappresenta uno sfondo caldo e semplice per fornelli o mobili pastello. Le piastrelle sono una classica opzione per il paraspruzzi: usate un solo tono pastello per un effetto a tinta unita o più toni per un effetto patchwork. Un vecchio guardaroba può essere convertito in una dispensa mentre pensili e scaffali possono essere verniciati con una delicata tinta pastello per infondere più colore.

Al tavolo di legno colore pastello oppure di metallo bianco affiancate le sedie BANDS di VARASCHIN, l’azienda veneta che da più di 40 anni fonde l’antica lavorazione artigianale dell’intreccio e con il design moderno. Tra le creazioni Varaschin, progettate da numerosi designer di fama internazionale, la sedia Bands crea un effetto elegante e ricercato: la struttura in massello di faggio accoglie schienale e seduta in multistrato curvato verniciato oppure in tessuto, pelle o ecopelle. Le “bande” che la caratterizzano possono essere di differenti colori e materiali ed offrono soluzioni diverse e personalizzabili

Prestate attenzione ai dettagli. Preparate la tavola con una tovaglia dalle tinte pastello e tovaglioli dai motivi rétro che piacciono sempre. Ma non finisce qui. Tovagliette, rivestimenti per assi da stiro, guanti da forno e grembiuli in tessuti color pastello completeranno il vostro schema “zuccheroso”.