SGUARDO DA RAGAZZA

La zona intorno agli occhi è spesso la più trascurata: E anche la prima a dimostare i segni di stress, età, stanchezza. Per mantenere lo sguardo giovane…Continuate a leggere…

Le palpebre e il contorno occhi sono parti cutanee esposte all’ambiente esterno con funzione protettive nei confronti del bulbo oculare. E soggette a fenomeni disidratativi, flogistici, allergici e anche infettivi. I più frequenti inestetismi a carico di queste zone, fra cui occhiaie, rugosità e micropieghe, sono principalmente correlati a deficit del microcircolo capillare con conseguente riduzione delle cessioni di ossigeno e di sostanze nutritive ai tessuti e ristagno di liquidi.

Come proteggere queste importanti zone perioculari

In epoche molto lontane si usavano i cosidetti decotti a base di sostanze vegetali(malva, liquirizia, calendula) o impacchi topici al fine di idratare, proteggere e decongestionare le palpebre spesso arrossate e gonfie a causa di stimoli ambientali nocivi o prolungata esposizione al vento e alla luce.

Oggi il mondo della cosmesi ha offerto nel corso degli anni una serie di prodotti e sostenze capaci di idratare e soprattutto valorizzare in senso estetico queste delicate parti del viso. Ideale la LINEA PLUS di BIOCOSM natural elements, l’Azienda lombarda che ha fatto della cosmesi naturale un percorso di conoscenza della pelle, per soddisfarne le necessità e seguirne i ritmi.

Da sottolineare che con il tempo il contorno occhi (con un ph diverso rispetto al resto del viso) subisce il foto-invecchiamento che provoca un ridotto trattenimento dell’acqua. Di conseguenza la pelle si secca e compaiono le rughe. Di rigore usate in questa zona prodotti di qualità come Unica Plus Struccante Occhi che grazie a estratto di Hamamelis e Acqua di Rose è ben tollerato anche dalle pelli più sensibili. Specifica, Unica Plus Crema Contorno Occhi B è ricca di principi attivi, quali Burro di Karité, Eufrasia, Elicriso, Echinacea.

La prevenzione, dunque, è la vera chiave per mantenere fresca e luminosa questa parte del viso: detersione attenta, creme idratanti, nutrienti e maschere antiaging sono gli alleati indispensabili per fermare le lancette!