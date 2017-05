SICILIA: LA SPIAGGIA DI TORRE SALSA

Una spiaggia solitaria con un panorama magico fatto di falesie di gesso, formazioni calcaree e acque limpidissime. Quella di Torre Salsa, nel tratto costiero tra Agrigento e Sciacca, è una delle spiagge siciliane più belle, sede di una riserva naturale protetta dal WWF, istituita nel 2000. Aperta tutto l’anno, la spiaggia è accessibile da 4 ingressi nei pressi di Montallegro. Lunghe zone sabbiose si alternano a strati di roccia, habitat perfetto per molte specie protette, come il falco pellegrino o la tartaruga Caretta caretta, in via di estinzione, che nidifica tra le falesie.

La splendida spiaggia è accessibile solo da stretti sentieri tra le rocce. Il mare è trasparente, tutta la zona rigogliosa (tra euforbia, lentisco e graminacee perenni crescono fiori rari) e ricca di fauna (decine le specie di uccelli, dalla poiana all’airone cinerino, dai gabbiano reali ai corvi imperiali). Sono tanti gli scorci scenografici da scoprire lungo “la valle del ginepro”, e indimenticabili, lungo il litorale, i tratti di argille azzurre che escono dalla costa, chiare marne erose dal vento e l’esplosione di colori e profumi della macchia mediterranea formata da cardi, orchidee, anemoni e iris. Finché , camminando verso le splendide rovine di Eraclea Minoa (antica città greca ex colonia di Selinunte), non si arriva alla diroccata torretta di avvistamento che dà il nome all’intera riserva.

Nei dintorni

Nel tratto costiero fino a Sciacca spicca la Scala dei Turchi, vicino a Realmonte, dove nei secoli il vento ha modellato la scogliera bianca come una scalinata che si protende verso il mare.

Dove alloggiare

Invece del solito albergo perché non scegliere di soggiornare in una casa autenticamente siciliana? Per scoprire abitudini locali, usi e costumi? Come? Semplice. Basta registrarsi al sito di Guest to Guest, contattare il proprietario della casa che vi ha colpito di più e scambiarla con la vostra. Che aspettate? Preparate le valigie, una delle isole più belle del mondo, vi aspetta!