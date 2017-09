SICILIA: TRA PIETRE VULCANICHE, SAPORI E ARTE

Chi visita Taormina, perla della costa orientale siciliana, può avere la fortuna di fare ancora un bagno nei piccoli arenili di Isolabella e Mazzarò. Le luci del pomeriggio sono le migliori per visitare i resti del Teatro Greco e poi passeggiare lungo Corso Umberto, la strada dello shopping e delle rosticcerie tradizionali, come Arancini in Corso, dove si degustano le migliori “palle” di riso” della città, imbottite in ben 15 modi diversi.

Per chi all’acqua di mare preferisce quelle fresche del torrente ci sono le Gole dell’Alcantara, canyon profondi e scuri di origine lavica, con pareti alte fino a 50 metri, in cui scorre l’omonimo fiume. Fanno parte del Parco Botanico e Geologico e si possono visitare a piedi, indossando stivali e attrezzatura per il trekking fluviale, oppure il body rafting, avvolti in un giubbotto galleggiante, facendosi trascinare dalla corrente e dalle rapide.

Avventure sportive per tutti i livelli si possono provare anche sull‘Etna, su sentieri semplici, verso il rifugio Sapienza o alla grotta Cassone, oppure su quelli più impegnativi che portano sul Monte Zoccolaro. E’ impossibile partire da questa terra che ” cambia da palmo a palmo”, come dicono proprio le genti dell’Etna, senza aver conosciuto la bellezza di Catania, con il centro storico barocco e i suoi borghi di mare, una serie di cittadine che hanno nel loro nome il prefisso “Aci”: Acitrezza, Acireale, Acicastello. Secondo la leggenda sono i massi scagliati da Polifemo contro il fuggiasco Ulisse che lo aveva appena accecato.

Offrono paesaggi tutti diversi tra loro, da Acireale, una terrazza lavica a picco sul mare, ad Acitrezza, con il porto profumato di salsedine dove la sera le barche da pesca sono tirate in secca. Allora, che aspettate! Per l’alloggio cominciate a dare un’occhiata a Guest to Guest per cercare (e trovare) la casa ideale e scambiarla con la vostra. Semplicemente!