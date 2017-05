UNA SICILIA TUTTA DA AMARE, ALL’EDEN VILLAGE LE DUNE

Quest’estate Eden Viaggi lancia un nuovo villaggio in Sicilia, completamente rinnovato nelle camere e nei servizi comuni, ideale per le vacanze in famiglia e situato sulla costa nord della Sicilia, per la precisione a Mortelle: Eden Village Le Dune!

Il Villaggio è dislocato tra la vegetazione mediterranea e verdi giardini ed è costituito di bungalow recentemente ristrutturati e arredati a schiera, funzionali e confortevoli, che ben si prestano a rispondere alle esigenze di chi viaggia con bambini. L’Eden Village Le Dune ha visto un restyling completo, passando da tre a quattro stelle!

Affacciato direttamente su una favolosa spiaggia di sabbia bianca, ampia e profonda e con un mare dai fondali dolcemente digradanti l’Eden Village Le Dune diventa un luogo perfetto per una vacanza in famiglia, tra il relax della vita in villaggio e le invitanti attrazioni di svago, cultura e gusto che la Sicilia offre.

Lo Staff Eden Viaggi è sempre presente ad accogliere e consigliare gli ospiti, anche i più piccoli, con un’equipe dedicata alle loro esigenze di svago! L’amatissima mascotte Tarta, infatti, accoglie insieme all’equipe del Tarta Club i bambini (3-11 anni) tutti i giorni per trascorrere momenti indimenticabili tra giochi, balli e tante attività. Anche i ‘teens’ avranno i loro spazi dedicati al Jek Club (12-17 anni) con un programma calibrato secondo le esigenze delle differenti fasce d’età.

L’ambiente informale e rilassato unito ai servizi caratteristici del mondo Eden Village assicureranno una perfetta vacanza all’insegna del relax in famiglia e in piena libertà!

QUOTE base per Volo + trasferimenti + 7 notti in trattamento di Soft All Inclusive.

Possibilità di scelta fra l’inizio del soggiorno la Domenica, oppure il Mercoledì.

giugno: a partire da 783 euro a persona

luglio: a partire da 1.030 euro a persona

agosto: a partire da 1.110 euro a persona

settembre: a partire da 789 euro a persona

Prenota prima e risparmi fino a 154 euro a persona!

Programmando le vacanze con anticipo, si potrà trovare una tariffa speciale molto più vantaggiosa della quota base, ma con disponibilità limitata: il Superprice!

Superprice 1 Prenota Prima, è la miglior tariffa. Terminata la disponibilità si potrà comunque risparmiare attraverso la tariffa Superprice 2 Prenota Prima. Al termine della disponibilità Superprice, Eden Viaggi metterà a disposizione delle ‘‘tariffe intermedie’’ (non pubblicate nei cataloghi), comunque vantaggiose e sempre a disponibilità limitata.

***