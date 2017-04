SKY DINNER

Una tavola imbandita con piccole attenzioni, candele e ricercatezze in una location speciale: all’aria aperta. Niente a che vedere con picnic o déjeuner sur l’herbe, il ristorante si sposta all’esterno e diventa open air. L’idea perfetta per unire il piacere della buona cucina alla sensazione di trovarsi immersi nella natura, amplificando la recettività di tutti i sensi. E mentre le pietanze si succedono si può ammirare la notte che pian piano cala, accendendosi di profumi e luci, ad accompagnare con dolcezza un momento da condividere. Si tratta del must della bella stagione, dove basta alzare gli occhi dal piatto per lasciarsi travolgere dall’immensità del cielo. E godere di panorami splendidi senza nessuna “barriera” in mezzo.

In Liguria, a Bonassola (SP) la serata profuma naturalmente di pesce fresco, e il Ristorante Rosadimare de La Francesca Resort serve i suoi manicaretti su una terrazza incredibile proprio a picco sul mare. Un luogo davvero magico, dove l’inquinamento acustico e luminoso sono praticamente inesistenti. Ci troviamo infatti all’interno di un parco naturale privato, che racconta una storia di grande amore e rispetto per l’ambiente: da oltre 50 anni ogni intervento a La Francesca Resort è rigorosamente ecosostenibile. E mentre ci si innamora della vista sulle Cinque Terre si gustano piatti a base di pescato di giornata, insaporiti dall’olio ligure e dalle erbe aromatiche che crescono nella zona. Prezzo medio della cena a partire da 25 euro a persona, per tre portate.

Nel cuore della Maremma, a Caldana (GR), si trova Montebelli Agriturismo e Country Hotel, una vera “oasi” per gli amanti della natura. Il resort e il suo accogliente ristorante si trovano all’interno di una grande tenuta a coltivazione biologica. E qui il concetto di km 0 non contempla nemmeno la spesa nei mercati locali: la stragrande maggioranza degli ingredienti che compongono i fantasiosi piatti del menu provengono direttamente dall’interno di Montebelli o dalle fattorie circostanti! Verdure freschissime, formaggi, pasta fatta in casa, carne e pesce soddisfano i palati più esigenti.. con un occhio di riguardo per i vegetariani. L’ariosa veranda dove viene servita la cena consente di lasciar spaziare lo sguardo sulla campagna circostante, e a richiesta è possibile anche far posizionare il proprio tavolo nel prato che circonda la piscina, per una romantica cena in due. Prezzo medio della cena a partire da 32 euro a persona, bevande escluse.

In Umbria, proprio al confine con la Toscana, a Tuoro sul Trasimeno (PG) si trova Antico Casale di Montegualandro e Spa. Il suo Ristorante Antica Posta per Cortona 1745 propone una selezione di piatti che si ispirano alle ricette tradizionali, rivisitate secondo il gusto contemporaneo. Ecco allora le ghiotte zuppe di legumi, gli arrosti e le carni alla griglia, i contorni con le verdure di stagione, che si possono gustare davanti a un panorama che sembra un quadro rinascimentale. Il casale si affaccia infatti proprio sul Lago Trasimeno, cosi perfetto da sembrare una tela dipinta, che accompagna le pietanze con un velo di romanticismo. Prezzo medio della cena a partire da 25/30 euro a persona, con bevande incluse.