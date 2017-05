UNA SPA GIAPPONESE NEL CUORE DI AMSTERDAM

La cultura giapponese valorizza la ricerca dell’armonia in tutte le cose, anche negli aspetti della vita quotidiana. Il concetto di bellezza implica elegante semplicità, serenità, calma e silenzio e il rituale del bagno porta a purificarsi e rilassasi, liberandosi dallo stress quotidiano. Una giornata trascorsa nella Spa dell’Hotel Okura Amsterdam permette di apprezzare appieno il significato del suo nome: la parola giapponese Nagomi, che significa calma, godendosi un’intera giornata di coccole e relax.

Il Nagomi Package enfatizza le radici giapponesi dell’albergo e comprende il rituale Hanakasumi di 60 minuti, che coinvolge tutti i sensi. Ogni fase del protocollo ha un suo preciso significato: il trattamento inizia con un gommage profumato ai boccioli di ciliegio e al loto. I giapponesi infatti hanno una particolare ammirazione per questi due fiori: è usanza tradizionale godere della bellezza della fioritura primaverile degli alberi di ciliegio in fiore, mentre il fiore di loto ha un forte significato spirituale associato al benessere. Durante il gommage i piedi sono massaggiati usando tecniche speciali basate sull’arte del massaggio Shiatsu per rivitalizzare i flussi di energia vitale che, come si sa, partono dai piedi. Si finisce con un breve massaggio rilassante di tutto il corpo.

Oltre ai servizi offerti dalla Nagomi Spa, l’ospite può usufruire dell’attigua Nagomi Health, un’oasi di tranquillità dove ci si può allenare o rilassare in totale tranquillità. La Nagomi Health è fornita di piscina interna con getti, Jacuzzi, saune, bagno turco, solarium, area relax con poltrona massaggiante, palestra attrezzata con macchine Technogym e Kinesis Wall per allenarsi secondo questo metodo particolare che potenzia tutti i muscoli del corpo e li rende allo stesso tempo elastici. La Nagomi Spa utilizza i prodotti di bellezza del prestigioso marchio internazionale francese Sothys, leader mondiale dell’estetica professionale. Dispone di 4 cabine individuali e di una cabina per trattamenti di coppia.

Il pacchetto include un pranzo Bentobox al Ristorante Yamazato dell’albergo. Anche questa è un’esperienza molto speciale perché il Ristorante Yamazato, premiato da una stella Michelin, propone l’autentica cucina kaiseki, cioè l’haute cuisine giapponese, una forma di pasto tradizionale che comprende tante piccole portate apparentemente semplici, ma che richiedono grandi competenze tecniche, e soprattutto presentate in modo splendido, in un’armonia di gusti, motivi, colori e decorazioni floreali. Il pranzo vi verrà presentato in un bento, cioè una scatola laccata dotata di divisori interni per separare i vari cibi, confezionata in modo esteticamente gradevole, studiando le combinazioni di colore. Il Ristorante Yamazato, tra lanterne e staff in kimono, affaccia su un giardino di roccia ed ha una tatami room.

Costo del pacchetto 214 euro a persona.

Prezzo della camera doppia in primavera a partire da euro 260 inclusa prima colazione.

L’Hotel Okura di Amsterdam offre 300 camere in stile contemporaneo e servizi di alta qualità ed è situato vicino al quartiere dei musei ed a poca distanza dalle attrazioni turistiche della città. I suoi quattro ristoranti sono stati tutti premiati dalla Guida Michelin: il famoso Ristorante Ciel Bleu al 23° piano, con una vista meravigliosa della città, ha due stelle Michelin, il Sazanka e lo Yamazato hanno una stella rispettivamente, e il Serre è segnalato come Bib Gourmand, cioè quelle tavole che vantano un ottimo rapporto qualità prezzo.

È l’unico hotel in Europa di una catena giapponese che vanta più di 80 alberghi di lusso in tutto il mondo. Il gruppo include gli Okura Hotels & Resorts, JAL Hotels e Nikko Hotels International. I Paesi Bassi hanno una lunga tradizione di stretti rapporti con il Giappone: la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, fondata nel 1602, grazie al commercio con l’Asia diventò la più grande impresa commerciale del XVII secolo. A partire dal 1640 detenne il monopolio del commercio con il Giappone. Fino al 1854 gli olandesi furono l’unica finestra del Giappone sul mondo occidentale.

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333

1072 LH Amsterdam

Tel. +31.20.6787111 – e-mail info@okura.nl