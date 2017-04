Allestire ambienti creativi per i bambini è forse uno dei progetti di arredamento più entusiasmanti, ma allo stesso tempo uno dei più complessi. Spazi (ri)creativi è qui per aiutarvi.

Nelle pagine iniziali, l’autrice e stylist Ashlyn Gibson espone le basi dell’argomento in un’introduzione che funge da preziosa guida alla creazione di spazi per i bambini che possano crescere insieme ai vostri figli e ai loro bisogni in continua evoluzione, dai primi mesi di vita fino alla pre-adolescenza.

Successivamente, in una serie di capitoli pratici e ricchi di spunti, Ashlyn affronta gli elementi di base di alcuni spazi ben organizzati per i bambini: colori, decorazioni parietali, mobili contenitori, esposizione dei lavoretti artistici, tane e nascondigli, spazi creativi e per i compiti, camerette accoglienti. Ogni capitolo si conclude con lo studio dettagliato di una vera casa che mette in pratica le teorie esposte. Ashlyn passa in rassegna abitazioni creative ricche di soluzioni fantasiose ed esplora gli spazi dedicati ai più piccoli che sanno fornire uno sfondo elegante e al tempo stesso giocoso per un’intensa vita famigliare.

Proprietaria di un negozio di abbigliamento e accessori per la casa e i bambini, negli apparati finali Ashlyn fornisce un elenco dei suoi rivenditori e negozi di design online preferiti, oltre a suggerire un’interessante varietà di blog e account instagram da seguire in cerca di ispirazione.

Ricco di idee nuove e stimolanti, Spazi (ri)creativi è il compagno perfetto per arredare la propria casa a misura di famiglia.

Ashlyn Gibson, Ben Robertson

SPAZI (RI)CREATIVI

Logos

L’autrice:

Ashlyn Gibson è un’arredatrice, direttrice artistica e scrittrice. Il suo progetto più recente è la ristrutturazione della Clapton Laundry – la casa a East London che condivide con la figlia Olive, il compagno e regista teatrale Matthew e il loro gatto bengala Tigwani. Grazie al suo negozio Olive Loves Alfie, nel tempo Ashlyn si è concentrata sempre di più sull’allestimento e la decorazione degli spazi dedicati alla vita famigliare. Il suo primo libro, Creative Family Home (#logosedizioni, 2014), ha ottenuto un grosso successo di critica e pubblico.

Il fotografo:

Ben Robertson è un fotografo specializzato in interni. Dopo una lunga carriera come grafico e direttore artistico, Ben ha scelto di dedicarsi esclusivamente alla fotografia, ed è molto richiesto da importanti riviste e aziende d’arredamento.