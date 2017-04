SPAZIO PER CREATIVI INDUSTRIAL

In genere le persone creative amano molto lo stile industriale, la cui estetica democratica e poco sfarzosa è adatta a chi preferisce la funzionalità alla semplice apparenza. Ciò non toglie che anche gli ambienti industriali possano essere belli. Soprattutto se si dispone di grandi spazi e complementi d’arredo dal design pratico realizzati con materiali moderni.

Gli ambienti meglio riusciti combinano sapientemente la cruda funzionalità a più morbide note organiche. Le stesse che rimanda SEMBRO ALTO il Tavolino da parete moderno-retrò di CAOS CREO, il Brand di TERENZI S.R.L. che da cinque decenni nella lavorazione di metalli e plastiche, individua una dimensione reale per esprimere e produrre oggetti di design che si distinguono per originalità e semplicità.

Non dimenticate che al cuore del look industriale c’è l’amore per gli oggetti con pochi fronzoli e i materiali semplici: mattoni a vista, cemento, metallo nudo. Completa lo stile un arredamento semplice e funzionale, che trae ispirazione dalle vecchie fabbriche: tavoloni da mensa, cavalletti, sedie di metallo, scaffalature in rete metallica.

L’illuminazione deve essere ardita, ma evitate i tubi al neon, che sono troppo asettici. Le luci un serie sono sempre di grande impatto: lampadari da fabbrica o da fienile, plafoniere a tartaruga e paralumi smaltati faranno un figurone.

E non dimenticate tubature a vista, rubinetti, lavelli in pietra, prese elettrice e interruttori metallici non incassati a parete: persino gli impianti idraulici ed elettrici concorrono alla riuscita di questo stile asciutto e lineare.