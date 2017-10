SPIDI EVORIDER LEATHER LADY: PER MOTOCICLISTE

Evorider Leather Lady introduce soluzioni sviluppate nei Gran Premi alla guida sulle strade di tutti giorni, coniugando abilmente le performance sportive alla vestibilità ed utilizzo quotidiano. Utilizza tecnologia LEAT+ER, pellami italiani di qualità superiore, scudi esterni con WARRIOR TECHNOLOGY e protezioni interne BIOMECCANICHE.

Ideata e sviluppata a Vicenza, la capitale Europea della concia dove sono creati i migliori pellami al mondo, Evorider Leather Lady è dotata di protezioni Multitech certificate EN1621-1 su spalle e gomiti, oltre alla possibilità di ospitare i paraschiena Back Warrior certificati l’EN1621-2 Liv.1 Liv.2. Inoltre, scudi esterni Warrior Tech sono stati posizionati sulle spalle per fornire protezione supplementare in caso di incidente.

Warrior Tech è il risultato di sperimentazioni in pista, simulazioni software e test in ambiente urbano; una nuova tecnologia con uno studio attento della bio-meccanica, in grado di proteggere il pilota nelle aree più sensibili in caso di caduta. Grazie al suo design modulare, si adatta perfettamente alle forme naturali del corpo umano.

I 30 anni di esperienza SPIDI sulle piste del motomondiale, ha fatto la differenza in termini di ergonomia e costruzione generale della giacca, aumentandone la libertà di movimenti e di controllo sulla moto, soprattutto grazie ai pannelli Flex Tenax estesi sul busto e sulle braccia.

All’interno, una confortevole fodera offre una piacevole sensazione al pilota, mentre gli attacchi Step-in clothing consentono di montare la trapunta termica opzionale e la membrana impermeabile, traspirante e anti-vento H2Out.