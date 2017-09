DA SPIDI TUTA IN PELLE WARRIOR 2 WIND PRO

Spidi propone Warrior 2 Wind Pro, una tuta in pelle studiata per piloti veloci ed i professionisti. Confezionata utilizzando le migliori pelli artigianali italiane, presenta perforazioni localizzate per una più precisa ventilazione, senza alterarne la protettività. Warrior 2 Wind Pro è inoltre dotata di protezioni Biomeccaniche sulle spalle e di protezioni Forcetech sui gomiti, fianchi e ginocchia, entrambe certificate EN1621-1.

Infine, slider con tecnologia Warrior sono stati posizionati sulle spalle, sui gomiti e sui fianchi per favorire una scivolata più sicura sull’asfalto.

Durante la progettazione di Warrior 2 Wind Pro, i tecnici Spidi si sono concentrati sulle posizioni di guida e le carenature delle più recenti superbike; il risultato è la tuta racing con una ergonomia, una penetrazione aerodinamica ed una libertà di movimento senza precedenti. Andare in moto indossando Warrior 2 Wind Pro favorisce una connessione più precisa tra corpo e macchina, un legame che migliora le prestazioni ed i risultati in pista.

Caratteristiche tecniche:

Pelle bovina Italiana (spessore 1,2 / 1,3 mm)

Fodera interna in rete confortevole

Protezioni Forcetech certificate EN1621-1 su gomiti, fianchi e ginocchia

Protezioni Biomeccaniche certificate EN1621-1 sulle spalle

Scudi spalle con tecnologia Warrior

Predisposizione per slider gomito

Aree in Flex Tenax

Predisposizione per paraschiena Warrior certificati EN1621-2

Predisposizione per protezioni toraciche certificate prEN1621-3

Inserti Clarino su collo e polsini

Predisposizione per sacca idrica Hydroback

Taglie: 46 – 60

Colori: Nero/Bianco, Nero/Rosso, Nero/Blu/Rosso

Prezzo: € 1399.90