STANZE SEGRETE: MOZART, CHI?

Dopo Shakespeare in love with Marlowe, accolto con entusiasmo la scorsa stagione, Vittorio Cielo prosegue i suoi racconti inediti sui grandi del passato. Stavolta svela la verità su Wolfgang Amadeus Mozart. Attraverso i Quaderni di Conversazione di Beethoven e un vasto e recente materiale biografico, racconta il punto di vista di Antonio Salieri sul suo giovane antagonista.

Il testo di Cielo trova il suo compimento grazie alla regia e all’interpretazione di Ennio Coltorti, nel rispondere a domande come: “Mozart era povero?” Il grande Haydn visse con molto meno. “Era un bambino prodigio?” Falsificava età ed esami. “Salieri un mediocre?” Fu maestro di Beethoven. Con l’ausilio della magnifica musica dal vivo eseguita dai maestri Di Pofi e Berni si sfata con umorismo e acume un mito del ‘700, il secolo in cui nacque la grande industria europea della musica: Mozart era un genio ma anche un divo coperto d’oro e debiti; modello perfetto per creare la prima Vittima Romantica.

Dal 17 al 29 ottobre 2017

Da mart. a sab. ore 21 dom. ore 19

La TTR di Tato Russo presenta:

Mozart,chi?

Di Vittorio Cielo

Con Ennio Coltorti

M° Antonio Di Pofi, pianoforte

Monica Berni: flauto traverso

Regia Ennio Coltorti