STOCCOLMA, TRA CITTA’ E NATURA

Sicuramente ciò che rende veramente uniche le grandi città della Svezia è la costante interazione con la natura che le circonda e le attraversa. In particolare Stoccolma propone la ricca offerta delle moderne metropoli internazionali, in termini di attività culturali, shopping, ristoranti, divertimenti ed eventi, senza risentire degli svantaggi delle grandi città come affollamento, traffico e inquinamento.

Considerata una delle città più belle del mondo, la Capitale della Svezia è particolarmente apprezzata per la spettacolare commistione fra città e natura, terra e acqua. Stoccolma sorge su 14 isole in un suggesivo punto d’incontro fra lago e mare. La natura selvaggia e incontaminata, circonda e attraversa la città conferendole una freschezza singolare e cambiandone il volto con il trascorere delle stagioni.

Sono due i principali poli di attrazione di Stoccolma: su un lato dello Strømmen si trovano il nucleo cosmopolita e l’elegante quartiere di Ostermalm e molte delle attrazioni culturali e storiche della città. Sull’altro lato si trova la grande isola di Sodermalm, l’antico quartiere operaio che oggi è diventato un ambiente giovane e di tendenza . Fra questi due poli sorge il centro storico medievale di Stoccolma, Gamla Stan, nucleo originario della cttà.

La grande isola- parco di Djurgarden non ha paragoni. A renderla unica è proprio l’ampia estensione del paesaggio naturale e il forte legame con la natura selvaggia. Ospita alcuni dei luoghi di interesse più amati della Svezia. Come, Skansen, il museo all’aperto pù antico del mondo. Qui sorgono anche il parco di divertimenti Grona Lund e il Vasamuseet, in cui è esposto lo storico vascello reale Vasa che affondò dopo avere lasciato il porto di Stoccolma per il suo viaggio inaugurale e che è stato restaurato e riportato allo splendore originale.

Non solo. Qui troviamo il Junibacken, il modo fantastico nato dalla penna di Astrid Lindgren, una delle scrittrici più amate e rappresentative della Svezia; il Nordiska museet, il Bioliska museet, la galleria d’arte Liljvalch, il museo d’arte Prins Eugens Waldemarsudde e il nuovo museo degli ABBA. Senza trascurare la ricca offerta di ristoranti e caffè. Come Oaxen, uno dei più famosi locali gourmet con annesso un grande bistrot, inaugurato nel 2013 nei pressi dell’antico cantiere navale di Beckholmen.

Questo e altro ancora è Stoccolma. Non resta che consigliarvi dove alloggiare. A questo ci ha pensato Guest to Guest che grazie allo scambio casa vi permette di conoscere il mondo e vivere esperienze da sogno anche se avete un budget limitato. Basta scegliere la destinazione, contattare un host e accordarsi in modo semplice e corretto. Non vi resta che partire per un’esperenza di urbanesimo verde!