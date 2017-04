Uno spazio creativo tutto per sé

Se vi piace scrivere, dipingere o dedicarvi a qualsiasi attività creativa, avete bisogno di uno spazio in cui coltivare la vostra passione. Uno studio su misura non risponde solo a esigenze pratiche, ma alimenta anche il vostro spirito artistico e intellettuale; è un luogo che stimola l’immaginazione, ispira nuove idee e risveglia il buon umore.

Questo libro ricco di spunti e suggerimenti presenta veri studi di artisti, artigiani, scrittori e designer proponendo soluzioni per tutte le tasche. Che vi occupiate di stampe su tessuti, dipinti di paesaggi, collage o un blog personale, Studio vi svelerà tutto ciò che c’è da sapere sull’organizzazione degli spazi, la scelta degli arredi e la personalizzazione del vostro angolo creativo con oggetti, immagini e ornamenti da cui trarre ispirazione. Troverete centinaia di idee brillanti e soluzioni pratiche per aiutarvi a trasformare uno spazio freddo e impersonale in una fucina di creatività.

STUDIO. SPAZI CREATIVI D’ARTISTA

Sally Coulthard

Logos

L’autrice:

Sally Coulthard scrive da tempo di abitazioni, giardini e vita all’aperto. Dopo aver studiato archeologia all’Università di Oxford, ha messo il suo amore per i vecchi edifici e i giardini al servizio della carriera di scrittrice, divenendo una delle massime esperte britanniche di case e spazi esterni. Appassionata dell’arte del riciclo, di materiali tradizionali e di antiquariato economico, applica i principi della comodità e della necessità sia all’arredamento interno che agli spazi aperti. Con #logosedizioni ha pubblicato anche Gardenalia (2013), Shed decor (2015) e Studio (2016).