SULLE TRACCE DI DEI ED EROI: LA GRECIA CLASSICA

Luoghi che raccontano non una, ma tante storie. Dalla nascita del pensiero filosofico occidentale alle scienze applicate, dalle storie di dei ed eroi alle grandi battaglie che si collocano tra leggenda e realtà: le città della Grecia Classica sono mondi da scoprire. I tour di ViaggiOggi sono pensati per accompagnare in un tempo, oltre che in uno spazio, dai contorni incredibili.

Le proposte sono diverse, per chi vuole fare un tuffo nella storia dell’antichità, nella vera culla dell’Europa, è sufficiente una settimana. Si tratta di un assaggio, naturalmente, che può essere ampliato con soggiorni più lunghi e abbinato a una crociera con Celestyal Cruises o ad una vacanza di mare, ma viene servito in una formula speciale. Se i professori al liceo avessero spiegato così la storia in classe non sarebbe sentita una mosca volare!

Con i tour di ViaggiOggi si viaggia accompagnati da guide molto preparate, che illustrano le città e ne raccontano i segreti: le storie dei personaggi dell’antichità, tra guerre e questioni di cuore, sono incredibilmente attuali e affascinanti. Le partenze sono da Atene, Salonicco e Patrasso, e si può scegliere tra diverse formule: dalle visite di un giorno ai minitour di 3 o 4 giorni fino alla settimana intera. Immancabile una visita alla capitale Atene, con la sua meravigliosa Acropoli che corrisponde all’età dell’Oro per la civiltà greca, quando dominava il Mediterraneo, e ne conserva testimonianze splendide.

A Micene si trova invece la tomba di Agamennone, secondo il racconto omerico uno dei fautori della Guerra di Troia, condotta per riportare Elena, moglie del fratello Menelao, in patria. A Salonicco, nel nord del paese, si nota invece l’influenza macedone, da Alessandro Magno al padre Filippo II. E ancora c’è tempo per soste a Olympia, culla di quei giochi olimpici per celebrare i quali, nell’antichità si fermavano anche le guerre in corso, e Delfi, sede di un oracolo di Apollo che ogni potente greco consultava per avere indicazioni sulle decisioni più importanti da prendere. In uno spazio tutto sommato limitato (la Grecia continentale è circa 100mila kmq, per avere un’idea l’Italia è circa 300mila) si sono evolute città diverse e separate, prima monarchie poi polis, e il tour di ViaggiOggi consente di ripercorrerne la storia. Un viaggio nel tempo, oltre che nello spazio. I prezzi per un tour settimanale, in programma tutto l’anno, partono da 770 euro a persona e includono pernottamenti, trasferimenti in pullman e pasti come da programmi dettagliati illustrati sul sito www.greciaclassica.it.

