TEEN STAR ACADEMY: IN SALA DALL’8 GIUGNO

Approda nelle sale “TEEN STAR ACADEMY”, family musical film diretto da Cristian Scardigno, e distribuito dalla Fourlab con uno straordinario cast internazionale capitanato da John Savage, Bret Roberts (Pearl Harbor), Blanca Blanco (Star Trek Equinox), la modella internazionale Youma Diakite e la partecipazione straordinaria di Adriana Volpe. La pellicola verrà presentata in anteprima nazionale giovedì, 25 maggio 20.30, al Cinema Barberini di Roma (Piazza Barberini 24).

Girato nelle suggestive location di Montecarlo, Beaulieu, Menton e Nizza il film, che ha per protagonisti ben 55 teenagers di talento provenienti da tutto il mondo e selezionati nei più autorevoli Actors Studio di Montecarlo e Nizza, è ambientato nella “Teen Star Academy”, una scuola molto speciale di una città della costa del Sud della Francia da dove escono giovani provetti artisti e future Star nella musica, danza, canto e moda.

L’Accademia, fondata e diretta da Mister Burt (John Savage), si avvale di bravissimi insegnanti tra i quali, Julia (Blanca Blanco), per la danza e Patty (Adriana Volpe), per la moda.

Varie storie di competizione, amicizia e sentimento s’intrecciano anche fuori dalla scuola ed in particolar modo nella “spiaggia”, gestita dal simpaticissimo Nathan (Bret Roberts) e coadiuvato dall’assistente Jonathan Bagoro.

Il cast, che sarà presente alla proiezione, sarà reduce dalla presentazione a Cannes di “SIX children and ONE grandfather”, film americano del genere comedy – family prodotto da Pinocci e diretto da Yann Thomas, con l’Oscar nominee Burt Young.