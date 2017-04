Ritorna al Teatro San Paolo Pietro Morachioli. Il giovane regista porta in scena dal 21 al 23 aprile 2017, Tesoro non è come credi!. In scena con lo stesso regista, Ughetta d’Onorascenzo, Raffaele Proietti, Giorgia Mareri, Diego Nesta, Valeria Moccia, Stefano Starna, Alessia Paladino.

La commedia ruota intorno a una serie infinita di equivoci e bugie, un castello di ipocrisia che cadrà miseramente sulle spalle dei protagonisti, un meccanismo comico che promette molte risate

La storia è quella di Filippo e Margherita, sposati da anni, con una bella casa, un giardino e una governate, la Signora Lina. Tutto sembra procedere tranquillamente ma una scappatella extraconiugale rischia di compromettere il tutto. Giorgio, amico d’infanzia di Filippo, prova a riparare il danno e accorre subito in aiuto dell’amico. Un susseguirsi di personaggi e situazioni paradossali e divertenti equivoci che metteranno i due amici in una sempre più intensa difficoltà! Moglie, amanti, pompieri, governanti, tutti trascinati dentro una bomba ad orologeria pronta a scoppiare.

Tesoro, non è come credi!

regia Piero Morachioli

con Ughetta d’Onorascenzo, Raffaele Proietti, Giorgia Mareri, Diego Nesta, Valeria Moccia, Stefano Starna, Alessia Paladino.

Tecnico luci e audio Joseph Crisafulli

Musiche Luigi Morachioli

Grafica Gabriele Mareri

Ufficio Stampa Rocchina Ceglia

Acconciature Spettinati

Trucco Accademia di Trucco Professionale

Teatro San Paolo

Via ostiense 190

Dal 21 al 23 aprile 2107

Ore 21.00,domenica ore 17.30

Per info e prenotazioni

3443482457 / 3458506500

Biglietteria tel. 06 58606102

Prenotazioni via email: Info@teatrosanpaolo.it

Prenotazioni telefoniche: 339 4684545