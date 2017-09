UN AUTUNNO ALL’INSEGNA DI PICASSO

Pablo Picasso è l’artista che ha segnato più profondamente l’arte del Novecento, rivoluzionandola in favore di un’arte più diretta, energica e vitale come era lui stesso. Per celebrare i 100 anni dal suo arrivo in Italia e negli altri paesi affacciati sul Mediterraneo, nasce «Picasso-Mediterraneo» su iniziativa del Musée National Picasso-Paris. È una rassegna culturale internazionale a cui hanno aderito più di sessanta istituzioni, delineando un percorso nel lavoro dell’artista e nei luoghi che l’hanno ispirato. L’iniziativa ha luogo dalla primavera 2017 alla primavera 2019; in autunno in Italia è la volta delle Scuderie del Quirinale di Roma e del Palazzo Ducale di Genova, che celebrano l’artista con due grandi mostre.

La mostra di Roma: “Pablo Picasso. Tra Cubismo e Neoclassicismo: 1915-1925”

Alle Scuderie del Quirinale dal 22 settembre 2017 al 27 gennaio 2018.

Raccoglie un centinaio di capolavori da musei e collezioni molto importanti: il Musée Picasso, il Centre Pompidou di Parigi, la Tate di Londra, il MoMa e il Metropolitan Museum di New York sono solo alcuni.

Tema della mostra è il metodo del pastiche, illustrando gli esperimenti condotti da Picasso con diversi stili e generi: dal gioco delle superfici decorative nei collage della prima guerra mondiale, al realismo stilizzato degli “anni Diaghilev”, dalla natura morta al ritratto, in un percorso dal realismo all’astrazione tra i più originali e straordinari della storia dell’arte moderna.

Inoltre, nel salone affrescato da Pietro da Cortona a Palazzo Barberini, verrà esposto per la prima volta a Roma il sipario dipinto per Parade: un’immensa tela lunga 17 metri e alta 11, in un emozionante dialogo tra l’opera di Picasso e l’architettura di Bernini.

Da domenica a giovedì dalle 10.00 alle 20.00. Venerdì e sabato dalle 10.00 alle 22.30.

Intero Euro 15,00, ridotto Euro 13,00. Ingresso gratuito fino ai 18 anni.

Tutti i biglietti includono l’audioguida in italiano, inglese e francese.

La mostra di Genova: “Picasso. Capolavori dal Museo Picasso di Parigi”

A Palazzo Ducale dal 10 novembre 2017 al 6 maggio 2018.

Presso l’Appartamento del Doge verrà esposta una selezione di capolavori provenienti dal Museo Picasso di Parigi suddivise in sezioni tematiche, ripercorrendone la vita e l’operato e evidenziandone la poetica. Si tratta di una mostra intima ed emozionale, perché riunisce opere che l’artista ha sempre tenuto con sé nel corso degli anni e dei trasferimenti, che lo hanno accompagnato nella quotidianità del suo vivere, e anche numerose fotografie che lo ritraggono accanto alle opere nei vari atélier, dagli esordi parigini alla campagna provenzale in cui trascorse gli ultimi anni.

Le opere vanno da quelle d’ispirazione africana dei primissimi anni del Novecento fino alle più mediterranee bagnanti e ai celebri ritratti di donna degli anni Trenta e Cinquanta. Vengono messe in luce le radici mediterranee e la profonda vitalità dell’arte di Picasso, il suo sguardo passionale, il suo modo di sentire.

Lunedì ore 11.30–19.30; da martedì a giovedì, e sabato e domenica ore 9.30–19.30; venerdì ore 9.30–22.00.

Intero Euro 13,00, ridotto Euro 11,00, con audioguida. Ridotto giovani fino ai 26 anni Euro 5,00.(ogni venerdì dalle 14 alle 21).

Dove dormire a Roma:

Villa Spalletti Trivelli

Via Piacenza 4, Roma – Tel. 06/4871409

www.condenastjohansens.com/villaspallettitrivelli

Per rimanere vicinissimi alla mostra ma godere del verde, l’albergo giusto è Villa Spalletti Trivelli, residenza dell’inizio del XX secolo che affaccia su uno splendido giardino all’italiana nei pressi del Quirinale. Le camere sono molto eleganti, arredate con mobili antichi della collezione privata di famiglia, come la sala del camino e la storica libreria.

Casa Montani Luxury Town House

Piazzale Flaminio 9, Roma – Tel. 06/32600421

www.condenastjohansens.com/casamontani

Casa Montani gode di una posizione centrale e di uno splendido affaccio, a due passi dalla mostra. Il prestigioso palazzo dei primi del ‘900 che ospita al terzo piano questa confortevole residenza, si trova in Porta del Popolo a due passi dal Pincio e Villa Borghese. I proprietari hanno curato ogni dettaglio, scegliendo mobili e tessuti delle più raffinate marche italiane e francesi o appositamente realizzati da artigiani locali per rendere ognuna delle 5 camere confortevole, ricercata e unica. L’atmosfera è intima e accogliente come in una residenza privata, con tutti i comfort dell’albergo di lusso.

Hotel Dei Borgognoni

Via del Bufalo 126, Roma – Tel. 06/69941505

www.condenastjohansens.com/borgognoni

L’Hotel Dei Borgognoni gode di grande pace e tranquillità pur trovandosi nel cuore più vivo e autentico della Capitale: è un boutique hotel 4 stelle situato in un palazzetto dell’800 tra Piazza di Spagna e Fontana di Trevi, in una delle zone più belle ed esclusive della città, a due passi da tutto. Le 51 camere sono accoglienti e curate nei dettagli, alcune con terrazzo privato.

Treasure Rome Collection

via Arco della Pace 12, Roma

www.johansens.com/europe/italy/rome-and-lazio/treasure-rome-collection/

Si tratta di una elegante residenza situata nel centro storico, alle spalle del Chiostro del Bramante, che è una casa familiare patrizia, con 5 stanze da letto e 5 bagni, due saloni ed una bellissima terraza sul roof. Ogni mobile antico, quadro e dettaglio decorativo racconta di un passato opulento e caratteristico della città.

Può ospitare fino a 13 persone e può essere affittata anche ad uso esclusivo. È possibile avere uno Chef privato.

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa

Via G. Frescobaldi 5, Roma – Tel. 06/854421

www.condenastjohansens.com/parcodeiprincipi

L’albergo è situato nel verde di Villa Borghese e a pochi passi dal centro, è circondato da un parco con piscina esterna. Le suites, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno ospitato tanti nomi famosi tra cui i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L’albergo dispone un Ristorante gourmet sempre aperto che la domenica serve anche il brunch. Ha una bellissima Spa con piscina che effettua trattamenti benessere di lusso, caratterizzata da un soffitto con Swarowski incastonati e da un’illuminazione particolare che evoca il cielo stellato.

Buonanotte Garibaldi

Via Garibaldi, 83, Roma – Tel. 06 5833 0733

www.condenastjohansens.com/garibaldi

Rispetto al centro storico dove si trova la mostra, attraversando il Tevere si arriva nel pittoresco quartiere di Trastevere e all’accogliente Buonanotte Garibaldi, Guest house esclusiva concepita come atelier, dove si fondono arte, moda, design e fiber art. Oltre alle opere realizzate dalla padrona di casa, è possibile acquistare pezzi unici come pannelli da parete in organza o seta, appliques dipinte a mano, scialli di chiffon, tende e cuscini.

Dove dormire a Genova:

Hotel Bristol Palace

Via XX Settembre 35, Genova – Tel. 010/592541

www.condenastjohansens.com/hotelbristolpalace

Nel cuore del Liberty di Genova, in via XX Settembre, si trova l’Hotel Bristol Palace, elegante struttura Liberty nel centro della città. Presenta originali arredi Déco, preziosi oggetti e complementi d’arredo dell’Ottocento. Nello splendido Ristorante Giotto si è circondati dagli eleganti stucchi e affreschi alle pareti e sulla volta. Nelle camere Deluxe, Junior Suite e Suite hanno felicemente ritrovato una degna collocazione anche i sontuosi arredi d’epoca, con il rinnovato fascino Liberty dei mobili e dei lampadari, dei tendaggi e del parquet.