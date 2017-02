UN CARNEVALE A RITMO DI SAMBA

Dal 25 febbraio al 1° marzo appuntamento con lo spettacolare Carnaval de Sesimbra,

nel distretto di Lisbona: uno dei più belli al mondo, da scoprire soggiornando negli Heritage Hotels

In Portogallo il carnevale è molto sentito e festeggiato ovunque; rappresenta una vera tradizione culturale, tanto da averlo esportato in Brasile. A sua volta ha assorbito dal paese sudamericano diverse usanze e la coinvolgente samba.

In quei giorni ogni anno Lisbona risplende di luci, colori, musica ed esibizioni. Spostandosi un po’ dalla città si possono ammirare spettacoli ancora più suggestivi: per esempio a 40 km da Lisbona, si svolge ogni anno l’esplosivo Carnevale di Sesimbra, in pieno stile brasileiro: scuole e gruppi di Samba sfilano ogni anno seguiti da una delle più grandi sfilate di clown. Guidando verso sud, in tre quarti d’ora di macchina si raggiunge Sesimbra, che da tranquillo paese di mare si trasforma completamente durante la settimana del Carnevale, richiamando migliaia di persone. Una piacevole e folle evasione prima di tornare alla elegante capitale, in una delle cinque strutture di charme della catena Heritage, in edifici dall’importanza storica e culturale valorizzati e trasformati in alberghi moderni e dotati da comfort e design attuali.

Il Carnevale di Sesimbra

Ogni carnevale è colorato e gioioso per definizione, ma quello di Sesimbra è uno dei più importanti del Portogallo, conosciuto per fama in tutto il mondo. Storicamente il Portogallo ha sempre avuto intensi rapporti con il Brasile, la sua più estesa colonia. Oltre a importarvi idioma, usi e costumi, ne ha a sua volta acquisito diversi tratti culturali, fra cui la musica e la danza, in particolare la Samba. Questo suggestivo universo culturale è più che mai evidente in Portogallo durante il periodo del carnevale.

Sesimbra è un pittoresco villaggio di pescatori a Sud di Lisbona nel Parco Naturale di Arrabida. Molto frequentato in estate per il bel litorale composto da spiagge dorate con dune di sabbia, scogliere e boschi, raggiunge il momento clou dell’anno durante la settimana del Carnevale, per la quale i preparativi iniziano mesi prima. La preparazione del Carnevale coinvolge l’intera comunità, assumendo il valore di orgoglio locale, e richiama con la sua fama migliaia di turisti, solo nel 2016 ben 30.000 persone.

La manifestazione è un rutilante e variopinto alternarsi di musica, danza, coreografie, carri e costumi tradizionali e fantasiosi. I momenti più suggestivi sono la sfilata delle scuole di Samba, sei in tutto; la sfilata dei clown, una delle più grandi del mondo; e quella di due gruppi di musica Axé, genere musicale nato nello stato brasiliano di Bahia negli anni 80 durante le manifestazioni popolari del carnevale di Salvador. Al ritmo dei tamburi sfilano in tutto ogni anno circa 2000 persone, fra cui anche i bambini delle scuole, in una processione lunga diversi km, arrivando fino al mare.

Le strade del paese sono animate anche da spettacoli tradizionali come le cegadas, rappresentazioni teatrali, o le cavalhadas, battaglie a cavallo fra Mori e Cristiani.

