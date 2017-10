UN GIORNO ALLE TERME: BENESSERE A MONTECATINI

Un tuffo nel passato, un’atmosfera da Belle Époque, architetture in stile liberty, mosaici e marmi preziosi…le Terme di Montecatini sono il posto giusto per alleviare tensioni, prevenire disturbi, regalarsi momenti di piacere e di benessere. Tra la ricca offerta termale abbiamo scelto il pacchetto Day SPA, alle Terme Redi, moderno e attrezzato stabilimento termale dove grazie ai trattamenti termali, l’azione detossinante e rilassante sarà il magnifico regalo che avrai fatto al corpo e alla mente.

Immergiti nelle acque della piscina termale, la temperatura a 33° e la salinità dell’acqua Leopoldina sono il preludio alle spumeggianti cascate cervicali e al percorso vascolare dove praticare il walking in acqua: qui non avvertiamo la forza di gravità , cuore e circolazione faticano meno e anche le articolazioni muovono, apparentemente, un peso minore.

Cullati nelle acque benefiche che gorgogliano nella vasca, per un idromassaggio indimenticabile. Affidati a mani esperte per l’impacco di fango dall’azione miorilassante e analgesica per purificare e rigenerare la pelle. Prova il sublime piacere del massaggio con l’olio di mandorle dolci: mani che scorrono ad arte sulla tua pelle e i tuoi muscoli per tonificare o alleviare i dolori. Di più. Il massaggio ti aiuta a riappropriarti di un linguaggio corporeo immediato, spontaneo, legato all’infanzia. Infatti l’esperienza tattile è la prima a svilupparsi e a suscitare emozioni. E’ grazie ai recettori nervosi che la pelle trasmette le stimolazioni al cervello, favorendo la produzione di ossitocina ed endorfine, che galvanizzano l’umore, rilassano e agiscono da antidoloriferi. Tocchi “gentili”, giusti per te. Ah, il potere delle coccole!