QUANDO UN PADRE NEI CINEMA DALL’8 GIUGNO

Gerard Butler, protagonista di questo lungometraggio diretto dall’esordiente Mark Williams, veste i panni di uno spietato cacciatore di teste, instancabile a lavoro per dare ai suoi cari il miglior tenore di vita possibile, a scapito della sua presenza in famiglia che, in un delicato momento, esigerà la sua attenzione e considerazione, recriminando le assenze del passato e portandolo a riconsiderare molti aspetti della sua esistenza.

Al fianco di Butler, in questa emozionante storia, anche Willem Dafoe, che nel film è un pretenzioso amministratore delegato prossimo al ritiro, alla ricerca del suo successore in azienda.

Compongono inoltre il cast del film, scritto da Bill Dubuque (The Accountant), Alfred Molina (Frida, La Pantera Rosa 2, The Lodger – Il pensionante), Gretchen Mol (Il giocatore – Rounders, Celebrity, Il tredicesimo piano – The Thirteenth Floor, Accordi e disaccordi – Sweet and Lowdown), ed ancora Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters e Anupam Kher.

