UN SAN VALENTINO AL BACIO A BARCELLONA

La Spagna è un paese passionale e sensuale per eccellenza; quale scelta migliore di Barcellona, quindi, per immortalare con un selfie a San Valentino i vostri abbracci appassionati sullo sfondo dei luoghi più romantici nelle ore più suggestive della giornata: nella luminescenza dell’alba, nel rosso infocato del tramonto o fantasticando a due con lo sguardo rivolto alla luna?

L’Hotel Duquesa de Cardona di Barcellona ha pensato per i suoi ospiti delle coccole speciali per creare un’atmosfera romantica e rendere il soggiorno indimenticabile: dal 10 al 14 febbraio un omaggio speciale li attenderà in camera per un dolce inizio: dei cioccolatini a forma di cuore. Per brindare all’amore niente di meglio del cocktail afrodisiaco creato dal barman dell’albergo, dal nome allusivo “Barcelona Passion Night”, a base di vodka, frullato di fragola e due liquori a base di fiori di sambuco, il Saint Germain e l’Elderflower, con un frizzante tocco finale di cava, lo spumante spagnolo.

Anche lo chef ha pensato agli innamorati con un menu stimolante. Si comincia alla grande con un alimento da sempre considerato afrodisiaco: le ostriche, accompagnate da un’eccitante salsetta Bloody Mary. A seguire insalata di gamberi, avocado e mango condita con una vinaigrette al corallo. Il piatto forte è uno stufato di coda di rospo con funghi e zafferano. In un menu così non può mancare un dessert di cioccolato, declinato in varie consistenze. Inclusi una bottiglia di frizzante cava rosé o a scelta una bottiglia di vino bianco o rosso, acqua minerale e caffè.

Prezzo della camera doppia a partire da 180,00 a notte. Cena di San Valentino 50 euro a persona.

Cominciamo prestissimo, all’alba, la nostra romantica giornata a Barcellona. Pochi sanno che la città ha delle bellissime spiagge. L’Hotel Duquesa de Cardona si affaccia sul mare e basta scendere per fare una passeggiata sul lungomare con la splendida luce del mattino nel quartiere de La Barceloneta, fronte marittimo del distretto di Ciutat Vella (Città vecchia, il cuore di Barcellona) e porto di mare tuttora attivo. Un luogo romantico fatto di stradine strette e case vetuste con i panni stesi ad asciugare fuori dai balconi: sono le antiche abitazioni dei pescatori che furono i primi ad abitarla, a metà del Settecento. I migliori croissant di Barcellona si comprano alla Pastisseria Hofmann, in Carrer Flassaders 44, nel quartiere del Born, molto vicino alla Basilica di Santa Maria del Mar. I loro croissant ripieni di crema di marzapane, mascarpone, pistacchio, mango, crema, o lamponi sono idilliaci. Quelli con la crema catalana delle vere delizie!

Se preferite trattenervi pigramente a letto, potrete invece raggiungere il mare verso l’ora del tramonto, l’atmosfera romantica è assicurata!

Per una passeggiata sentimentale, a poca distanza dall’Hotel Duquesa de Cardona vi consigliamo di andare alla scoperta del famoso quartiere del Barrio Gotico e di quello meno noto ma emergente del Born. Evitate le strade affollate di turisti e avventuratevi nelle stradine più antiche e nascoste, godendo di quell’atmosfera un po’ gotica e misteriosa che solo Barcellona sa regalare, che ben ricorda il romanzo L’ombra del vento di Carlos Zafón. Passeggiate nei vicoletti attorno alla Cattedrale o nelle stradine che dal Born portano verso il porto e la spiaggia…vi emozioneranno!

Se camminando vi è venuta fame, ecco alcuni consigli di bar e ristoranti che offrono un’atmosfera accogliente adatta all’occasione. Al Senyor Parellada, in Carrer Argenteria 37, nel quartiere del Born, potrete gustare piatti tipici catalani in un’atmosfera super romantica, con colori caldi alle pareti e luci soffuse. Dal di fuori si presenta come un ristorante di lusso, ma i prezzi non sono per nulla alti e la qualità è ottima! Le migliori tapas si trovano al Sensi, in Carrer Ample 26. Il cibo e i vini eccellenti e l’ambiente intimo vi metteranno in the mood for love. Altri ristoranti consigliati: Pastrami Bar/Paradiso Cocktail Bar in Carrer de Rera Palau 4; La Dentelliere in Carrer Ample 26; il Pla de la Garsa in Carrer dels Assaonadors 13.

Nel pomeriggio, il Parco della Ciutadella è perfetto per una passeggiata nel verde, un giro in barca sul lago, o semplicemente per gironzolare mano nella mano tra la lussureggiante vegetazione, fontane e sculture, senza mancare l’attrazione più famosa: l’ottocentesca cascata monumentale. Una curiosità: in questo parco si trovano più di 100 specie di uccelli, che con i loro cinguettii faranno da accompagnamento musicale alle vostre parole d’amore.

Tutti conoscono l’eccentrica ed eclettica cattedrale di Barcellona, la Sagrada Familia, un’opera d’arte ancora incompiuta. Assicuratevi due biglietti, prenotando in anticipo, per avere accesso alla guglia ed avere l’occasione unica di baciarvi con una vista spettacolare sulla città.

Stanchi? Se tu e la tua dolce metà amate coccolarvi tra massaggi, docce colorate ed idromassaggi, i Baños árabes Aire de Barcelona sono il posto fatto per voi. Si trovano nel quartiere del Born, in Carrer Passeig de Picasso 22. È un antico bagno arabo molto famoso per i massaggi e per l’aromaterapia.

Ricordate che in Spagna si cena tardi, dopo le 22. Vari ristoranti e bar offrono delle bellissime viste della città sotto le stelle: per esempio il Restaurant Mirablau, il Restaurant La Torre d’Altamar e la Terraza Martinez. Un ultimo suggerimento per il dopo cena: se avete voglia di camminare ancora un pochino, raggiungete l’Anello Olimpico di Montjuïc, sede principale delle Olimpiadi del 1992, cui l’illuminazione notturna dona un’atmosfera magica. Potrete ammirare lo spettacolo fiabesco della città di notte, e perchè no, esprimere un desiderio!

Hotel Duquesa de Cardona

Passeig de Colom, 12, 08002 Barcelona, Spagna

Telefono: +34 932 68 90 90

info@hduquesadecardona.com Internet www.hduquesadecardona.com