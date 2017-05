UNA STANZA TUTTA PER SÉ: BIANCO E NERO

Gli ambienti in bianco e nero rievocano l’eleganza dei vecchi film; non a caso sono molti i fotografi, i registi e i designer che optano per questa soluzione. Eliminando il colore, si fanno risaltare altri elementi visivi come superfici, toni e forme, i quali possono donare al vostro studio un aspetto completamente diverso. Il bianco e nero è perfetto per tutti coloro che ricercano la calma e la contemplazione per immergersi in attività creative come la scrittura, la meditazione o la composizione.Inoltre, non bisogna nemmeno preoccuparsi delle convenzioni sull’uso dei colori; l’unica cosa importante è che ci sia equilibrio.

Potete decidere di dipingere le pareti di nero e il pavimento di bianco, oppure tinteggiare il soffitto di nero e acquistare una scrivania bianca a cui accostare la sedia BANDS di VARASCHIN, l’azienda veneta che della fusione tra antica lavorazione artigianale e soluzioni moderne, ne ha fatto una filosofia da quasi cinque decenni. Tra le creazioni Varaschin, frutto di un accurato studio di talentuosi designers, la sedia Bands crea un effetto elegante e ricercato: la struttura in massello di faggio accoglie schienale e seduta in multistrato curvato verniciato oppure in tessuto, pelle o ecopelle. Le “bande” che la caratterizzano offrono soluzioni diverse e personalizzabili.

Se preferite un ambiente chiaro e leggero, osate con il total white e inserite solo alcuni dettagli neri. Se invece cercate un effetto più intenso, scegliete pareti nere e accenti bianchi.

Tuttavia, sono pochi gli studi al cento per cento in bianco e nero. Il rischio è, infatti, di dar vita a un ambiente piuttosto freddo e inospitale. Per smorzare l’effetto, una buona idea è inserire elementi con superfici piacevoli al tatto e alla vista, come un tappeto dal motivo geometrico. Introducete anche materiali naturali per una sensazione di maggiore calore, come piani da lavoro in legno, pavimenti in pietra o tessuti di lino. Provate a spezzare la monotonia con alcuni accenni di colore, magari un quadro astratto. Oppure optate per superfici lucide, lampadari o altri oggetti sfavillanti.