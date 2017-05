UNIVERS. UN NEGOZIO METAFISICO

In occasione della 57ma Biennale Internazionale d’Arte di Venezia, Flavio Favelli aprirà al pubblico un negozio temporaneo presso Fondamenta S. Anna 994 (Castello, in fondo a via Garibaldi), per esporre e mettere in vendita una collezione di opere. Si tratterà di oggetti unici, originali, firmati e siglati dall’artista, in vendita a un costo di 20 euro ognuno. Il negozio sarà un’opera-ambiente ed è pensato per vivere una situazione diversa dalla dimensione commerciale, una situazione “metafisica”. Sarà insieme un negozio ma anche un “anti-negozio”, proponendo la vendita di opere con modalità, prezzi e tempi differenti.

“Un negozio di cose uniche ed esclusive che costano poco può essere solo un’opera d’arte” dichiara l’artista “penso a un negozio non conforme alla legge globale della società e del mercato, secondo cui la qualità si paga ed ha un costo elevato”. Non è infrequente, soprattutto nel meridione in Italia – ma anche in altri paesi – imbattersi in certi negozi, solitamente gestiti da vecchi proprietari, caratterizzati da arredi immutati nel tempo, magari con una vetrina semi-vuota ma dignitosa e composta, dove qualche oggetto isolato e ordinato si trova “in bella mostra”. Rare botteghe dei tempi trascorsi, dove sopravvivono altre idee e concezioni rispetto ai prodotti, alla vendita e al guadagno.

Il negozio temporaneo di Flavio Favelli sarà aperto al pubblico da lunedì 8 a domenica 14 maggio 2017, con orario continuato dalle 12.00 alle 22.00. Progetto realizzato in collaborazione con Nuova Icona, Venezia.