Il commissario europeo per la salute, Vytenis Andriukaitis, ha proposto di convocare una riunione ad alto livello tra i paesi (già 12) investiti dal problema delle uova contaminate con l’insetticida Fipronil. Nel frattempo sono milioni le uova contaminate sequestrate dagli scaffali dei negozi di 12 paesi, tra i quali, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Paesi Bassi, Romania, Slovacchia e Svizzera.

Intanto due dirigenti dell’azienda olandese Chickfriend sono stati arrestati nel quadro dell’inchiesta sull’utilizzo fraudolento dell’insetticida Fipronil mentre sono undici le perquisizioni finora condotte. Intanto si è scoperto che venti tonnellate di uova contaminate sono state distribuite in Danimarca. Le uova sono state vendute principalmente a bar, caffetterie e catene di catering.

Due manager di una azienda olandese di pollame, sono stati arrestati in un’operazione congiunta con le autorità belghe. Ci sono anche nuove rivelazioni in Francia sullo scandalo delle uova contaminate. «Un lotto di 48.000 uova può essere stato acquistato dai consumatori», ha annunciato oggi il ministro dell’agricoltura Stéphane Travert ai microfoni di radio RMC. Le uova, contaminate dall’insetticida fipronil possono provocare danni ai reni, al fegato e alla tiroide se mangiate in gran quantità.