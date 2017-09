UVA: UN TOCCASANA PER INSONNIA E NERVOSISMO

Ogni stagione ha i suoi tipici frutti e mentre passa l’estate e si approccia l’autunno arriva settembre: il mese per antonomasia dell’uva. Non solo la base del nettare degli idei, ma anche uno dei frutti più gustosi e amati di sempre, sia per la sua dolcezza e piacevolezza al palato che per la possibilità di mangiarne chicco dopo chicco che per molti diventa quasi un passatempo.

Ogni acino di uva da tavola nostrana è infatti un’esplosione di gusto, il sapore dolce dell’uva è inconfondibile, inoltre questi piccoli confetti di bontà hanno anche un’innumerevole quantità di effetti benefici sulla nostra salute. Tante vitamine, dalla A, alla C, passando per la B6 che rende l’uva un rimedio naturale contro lo stress e i problemi di nervosismo, tra cui l’insonnia. Inoltre, l’uva sarebbe importante anche per la nostra circolazione sanguigna, oltre ad avere proprietà antiossidanti che aiutano il nostro corpo a proteggerci dal cancro.