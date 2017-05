VACANZA ESOTICA… IN SICILIA

Mare nostrum e atmosfera esotica: è la bellissima proposta di Garden Cactus B&B Relais Suite de Charme di Favara (AG) per un’estate davvero speciale. Il volo è a corto raggio e non serve il passaporto, ma una volta giunti a destinazione ci si trova in un luogo fiabesco, che pare uscito dall’illustrazione di un libro di avventure o dal set di un film che racconta il selvaggio West. Il relais, come si evince dal nome, si trova infatti immerso in un rigoglioso giardino di cactus, una vera collezione naturalistica che il proprietario Tommaso Sciara cura personalmente. Tanto da raggiungere il ragguardevole numero di oltre 30mila piante di cactus, di ogni forma e dimensione. Provengono da tutte le parti del mondo, e circondano in un abbraccio “spinoso” le cinque splendide camere e i due appartamenti che costituiscono il relais.

L’orto botanico è uno dei più importanti a livello nazionale, e il relais prende vita e linfa dal suo essere assolutamente green: i primi ospiti sono le piante grasse, di tremila specie diverse. Si va dalle varietà più minuscole e rare, alle gigantesche come la Carneggia Gigantea o i Tricocereus, che ha creato qui una vera foresta nella quale passeggiare, fino alle varietà che crescono intorno alla piscina del resort. Ogni camera è arredata con gusto squisito, così da realizzare veri nidi di relax, dove la privacy è assicurata. La sensazione è quella di trovarsi in un incantesimo! A pochi chilometri dal Garden Cactus Relais si trova tanto il mare quanto il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento. Se questa non è una vacanza perfetta… Il Garden Cactus B&B Relais Suite de Charme è aperto tutto l’anno, e offre tariffe per il soggiorno in bed and breakfast a partire da 90 e fino a 130 euro al giorno, per una camera da due persone. La visita del giardino botanico e libera, su prenotazione.

Per informazioni:

Garden Cactus B&B

Relais Suite de Charme

Contrada Crocca Strada Provinciale n. 3 (SP3)

92026 Favara (AG)

tel: 0922.606872 / 334.1228051

http://www.bebgardencactus.it/

info@bebgardencactus.it