VAI IN VACANZA.. E RITORNI PIÙ BELLA

Dalle vacanze si rientra sempre più belli: riposo, relax e distacco dalle occupazioni quotidiane contribuiscono a rendere il viso più radioso e il corpo più scattante. Ma un soggiorno a Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) è qualcosa di più.

Oltre ai tanti programmi personalizzati per perdere peso, rimodellare il fisico e imparare ad alimentarsi in modo corretto, Villa Eden offre ai suoi ospiti una selezione dei principali interventi di medicina estetica, che vengono eseguiti da professionisti qualificati del settore in ambulatorio. Gli ospiti possono programmare intorno ad essi il loro soggiorno, in modo da combinare la vacanza con un importante momento dedicato alla correzione di un inestetismo, e ripartire da Villa Eden una volta terminato il (breve) periodo di recupero. Il tutto in un ambiente raffinato ed elegante, secondo la filosofia di Medical Spa portata avanti dalla titolare Angelika Schmid. Perché la medicina estetica parte da un’esigenza della persona, e a volte modificare anche un piccolo particolare di sé, come un naso che appare troppo sporgente, uno sguardo che non restituisce splendore o un seno che sembra sproporzionato rispetto alla figura significa soprattutto ritrovare l’immagine di sé che corrisponde al proprio sentire. Ecco perché i consulenti di Villa Eden Leading Park Retreat ascoltano e consigliano gli ospiti, per accompagnarli verso scelte meditate.

Il pensare che l’intervento estetico sia semplicemente una questione di “bellezza” è senz’altro riduttivo: molto spesso dietro ad esso si trova il coraggio e la volontà di cambiare qualcosa del proprio corpo per vivere meglio con sé stessi e ritrovare il rapporto con gli altri. Proprio per questo a Villa Eden gli interventi di Medical Spa sono pensati come un percorso da affrontare in un’atmosfera serena, circondati dalla piacevolezza di un soggiorno in una luxury Spa. Oltre ai classici e mini-invasivi interventi di filler, peeling chimici, biorivitalizzanti all’acido ialuronico e botox a Villa Eden si effettuano la rigenerazione autologa con PRP (plasma ricco in piastrine) per viso e cuoio capelluto e il famoso ed efficace intervento happy lift (o lifting della pausa pranzo). Gli interventi di blefaroplastica, otoplastica e rinoplastica; lifting per il viso e rimodellamento del seno con mastoplastica additiva o riduttiva; la liposuzione e l’addominoplastica vengono eseguiti nella clinica privata Sant’Anna, a due passi da Villa Eden, mentre la convalescenza con trattamenti specifici che riducono i tempi di guarigione della metà potranno essere seguiti a Villa Eden.

Il costo del soggiorno settimanale a Villa Eden parte da 945 euro a persona, mentre ogni intervento ha un prezzo da definire insieme ai consulenti.

Per informazioni:

Villa Eden Leading Park Retreat

via Winkel 68/70

39012 Merano (BZ)

Tel. 0473.236583

www.villa-eden.com

info@villa-eden.com