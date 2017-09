VENETO: TRA I COLLI DELLA PATRIA DEL PROSECCO

Un territorio da esplorare in bici, pedalando tra ordinate file di vigneti che si arrampicano fino ai boschi. Ma anche passeggiando lungo il corso del torrente Lierza per vedere il Molinetto della Croda, un mulino ad acqua del XII secolo, o su ponticelli di legno, tra cascatelle e grotte erose dall’acqua, verso le Grotte del Caglieron, uno spettacolo della natura. E poi ci sono le piccole città d’arte, come Marostica (Vi), famosa per la sua piazza a scacchiera, e Bassano del Grappa (Vi), con il Ponte Vecchio costruito su progetto di Andrea Palladio.

Porta la firma del famoso architetto anche Villa di Maser, dichiarata Patrimonio dell’Umanità, che custodisce affreschi di Paolo Veronese e una collezione di carrozze. Ad Asolo (Tv) si passeggia lungo i portici di via Browning per acquistare oggetti di artigianato tradizionale, come la ceramica o i tessuti ricamati a mano, per poi godersi un aperitivo sulla terrazza dello storico Caffè Centrale. A otto chilometri da Asolo, Possagno (Tv) è la patria di Antonio Canova, lo scultore che ha lasciato una traccia della sua grande eredità nella casa natale e nella Gipsoteca che raccoglie tutti i modelli originali delle sue sculture, i bozzetti in terracotta, dipinti e disegni.

Durante l’autunno tutta la zona ospita eventi enogastronomici che valgono il viaggio come Cocofungo, la manifestazione dedicata al fungo , il “re del bosco”. Fino al 27 ottobre il prelibato alimento viene proposto nei ristoranti dela zona. Si mangia tra caminetti sempre accesi, soffitti di legno…davanti a gustosissime pietanze. E la sera si dorme in una delle case che avete scambiato con la vostra. Così Guest to Guest diventa il vostro punto di partenza e di arrivo per organizzare una vacanza indimenticabile!