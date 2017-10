VIA LO STRESS E RIPARTI CON UNA MARCIA IN PIÙ

Ritmi frenetici, passando da una riunione all’altra, dal computer al telefono: questa è la routine lavorativa a cui pochi sfuggono. E se tenere fede agli impegni presi è un must lo è anche prendersi cura della propria salute, poiché sottoporsi a stress prolungato può generare problemi anche fisici, fino ad arrivare alla sindrome del burn out. Un vero e proprio esaurimento delle energie, che si ripercuote su tutto il corpo. Ma il rimedio c’è: ai primi sintomi di stress concedersi una pausa rigenerante, in grado di riequilibrare il ciclo naturale dell’organismo.

Un soggiorno a Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) è di per sé sinonimo di serenità, data dalla posizione perfetta nella zona residenziale della cittadina altoatesina, dove si viene accolti in una villa dall’atmosfera familiare immersa in un grande parco con piscina. Scegliendo il pacchetto Manager Relax, proposto a 430 euro a persona, si può vivere un completo programma di digital detox dall’effetto rigenerante. Il percorso è pensato proprio per staccare la spina, allontanare lo stress e ritrovare il proprio equilibrio naturale: il tutto per affrontare con nuova vitalità ed energia il ritmo frenetico della vita quotidiana. Il programma è studiato per un soggiorno di 2 notti, include la mezza pensione (con menu a scelta dell’ospite) e alcuni trattamenti mirati. Ci si gode una stimolazione dei punti chakra del corpo, un massaggio rilassante agli oli essenziali da 55 minuti, un trattamento al cuoio capelluto e una seduta di riflessologia plantare con cromoterapia. Il costo del soggiorno, da aggiungere al programma, parte da 220 euro a persona per due notti.

