VIAGGI IN MOTO: TRONIK WIND PRO

Tronik Wind Pro è una tuta confezionata con pelle italiana, ideale per il pilota che vuole entrare nel mondo delle corse ed alla ricerca di un prodotto in grado di soddisfare ogni richiesta. I grandi pannelli in pelle traforata garantiscono la circolazione di aria fresca nelle giornate più calde.

Tronik Wind Pro è stata progettata sapendo quanto sia importante il corretto equipaggiamento a bordo di moto ad alte prestazioni. E ‘stata progettata per il massimo confort e la sicurezza in pista e per le gite in moto. Grazie alla tecnologia Biomeccanica e Warrior, questa tuta in pelle è la scelta perfetta per il pilota semi-professionista.

Come da tradizione SPIDI, Tronik Wind Pro è stata poi sviluppata e messa a punto durante le gare MotoGP e Superbike e, grazie al supporto dei piloti ufficiali, SPIDI è stata in grado di raggiungere un livello senza pari di ergonomia, così che i piloti possano concentrarsi sulla cosa più importante; la corsa.

La tuta può anche essere arricchita con il sistema di reintegrazione dei liquidi Hydroback, così come molti diversi tipi di protezioni toraciche e paraschiena, sviluppati direttamente dallo SPIDI Safety Lab.