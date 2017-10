VIAGGI DI NOZZE, GLI SPOSI CHIEDONO PIÙ WELLNESS

Il turismo wellness cresce a ritmi più sostenuti rispetto al turismo globale e vale ormai oltre 500 miliardi di euro, secondo l’ultimo rapporto Global Wellness Economy Monitor. La crescente attenzione alla salute e al benessere psicofisico porta sempre più turisti a includere nella vacanza (o addirittura a costruirci intorno l’intero viaggio) elementi come spa, hammam, trattamenti di bellezza, escursioni nella natura e momenti dedicati a meditazione, yoga, relax. E le coppie in luna di miele non fanno eccezione: «Quale che sia la destinazione, dall’estremo Nord alle spiagge tropicali, e quale che sia la tipologia di viaggio, on the road o in un resort all inclusive, gran parte delle coppie inserisce almeno un’esperienza ad hoc per coccolarsi e rilassarsi» spiega Catia Ballotta, Travel Stylist di CartOrange, la più grande azienda italiana di consulenti per viaggiare, specializzata in viaggi di nozze personalizzati in ogni aspetto, esperienze incluse.

Una richiesta che non deve stupire: «Gli sposi in luna di miele vogliono fare “il viaggio della vita”, ma hanno alle spalle anche un periodo pieno di impegni e, complice anche il fatto che il viaggio di nozze dura mediamente più di una normale vacanza, scelgono anche di rallentare e godersi momenti particolari: fra le nostre proposte piace molto la Nordic Spa in Canada, dove è possibile vivere l’esperienza di un idromassaggio all’aperto nella foresta, oppure i rituali mattutini a base di yoga, meditazione e massaggi ayurvedici in India».

A confermare il trend wellness anche Paola Preda, Country Manager Italy di Sandals Resorts International «Nei nostri resort Luxury Included nei Caraibi esclusivi proponiamo alle coppie in viaggio di nozze una vera fuga all’insegna del romanticismo e del benessere, oasi di pace dove potersi lasciare coccolare dalla bellezza della natura, dallo sport e da trattamenti mirati, proprio per soddisfare la crescente richiesta da parte del cliente di voler vivere un’esperienza indimenticabile, da tutti i punti di vista».

I Sandals Resorts (per coppie di adulti) e i Beaches Resorts (per famiglie) offrono momenti di benessere unici, grazie alla Red Lane Spa, pluripremiata nell’ambito del wellness ai Caraibi, con massaggi e beauty treatments caratterizzati dall’uso di materie prime naturali e dai profumi tropicali. Nei Beaches Resorts sono disponibili dolci momenti di relax e di complicità “mamma e figlia” grazie alla Ginger Lily Spa, il tempio del benessere dedicato ai giovani ospiti. «Per chi è alla ricerca di un benessere “attivo”, tutti i nostri resort –continua Paola Preda– propongono diverse tipologie di sport di terra e di acqua comprese nella formula Luxury Included, dal tennis al golf, dal windsurf, alle immersioni (fino a due al giorno, gratuite), richiestissime dagli amanti del diving».