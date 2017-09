VIAGGIO IN PROGRAMMA? ECCO COSA METTERE IN VALIGIA

La destinazione l’avete scelta, la casa vi aspetta, è quella che avete scambiato con la vostra grazie a Guest to Guest, la piattaforma che vi permette di viaggiare a costi molto contenuti e in perfetto relax. Ora è necessario preparare i bagagli. Oddio! Dirà qualcuno. E infatti la preparazione della valigia è uno dei momenti più importanti del viaggio: dimenticare qualcosa può trasformarsi in un vero e proprio tormento. Secondo l’opinione generale è meglio portare con sé il meno possibile, cosa che però è più facile a dirsi che a farsi. Qualcuno sostiene che bastano solo due cose: i documenti e i soldi. Ma la maggior parte delle persone sarà sicuramente terrorizzata all’idea di lasciare a casa perfino l’asciugamano preferito! Tutto quello che vi possiamo consigliare è che, se proprio non potete limitarvi, cercate almeno di non dimenticare l’indispensabile.

Il kit da viaggio dipende molto dalla destinazione, dalla durata e dal mezzo di trasporto (in auto, ad esempio si presuppone maggior spazio per i bagagli). L’abbigliamento dovrà essere appropriato al clima e tenere conto degli eventuali sbalzi di temperatura, nonchè delle punture di insetti.

Nelle zone calde e umide i capi dovranno essere leggeri, ampi, confortevoli e di colore chiaro, i tessuti tipo lino e cotone, e sarà fondamentale includere in valigia cappellini e occhiali da sole. Se il viaggio prevede un soggiorno a mare, sarà necessario dotarsi di costumi da bagno, teli e creme solari. In ogni stagione è importante avere sempre con sé un golfino di lana o una felpa, un impermeabile, pantaloni lunghi, un ombrello. E’ utile portare una piccola borsa o uno zainetto per le necessità giornaliere o le brevi escursioni, un kit per il cucito, una torcia e delle buste di plastica (da utilizzare all’andata per la biancheria pulita e al ritorno per quella sporca).

Ecco un elenco che potrete stilare secondo le vostre esigenze:

– soldi, carte di credito, bancomat

– documenti personali e di viaggio

– kit farmaceutico

– cambio di biancheria, abiti, scarpe

– prodotti per l’igene personale

– cellulare, penne, libri, occhiali da sole