A VILLA EDEN NUOVA VITA PER LA CHIOMA

Nuova vita, tono e splendore ai capelli, per presentarsi alla nuova stagione con un look giovane e fresco: a Villa Eden Leading Park Retreat di Merano (BZ) l’imperativo è chioma da star. Sono due le proposte specifiche dedicate alla bellezza e alla salute dei capelli nella Medical Spa meranese, che ha recentemente ottenuto il riconoscimento delle 5 stelle. Il trattamento cuoio capelluto, proposto a 110 euro e della durata di 55 minuti, è pensato per ridurre ogni disagio della zona e in particolare attenuare disturbi come la forfora e la dermatite seborroica. Si inizia con un trattamento decontratturante del trapezio, cui segue un peeling alla cute e successivamente un trattamento rigenerante che toglie contratture muscolari e migliora l’irrorazione di sangue nella parte trattata. Infine si effettua un massaggio rigenerante che allo stesso tempo rilassa e rinforza il tessuto, cui segue un impacco nutriente e idratante per cuoio capelluto e capello.

Risultato immediato! I capelli sono rinvigoriti e più elastici, e il trattamento contribuisce ad arrestarne la caduta. Si può applicare al cuoio capelluto, inoltre, anche la speciale tecnica di biorivitalizzazione con piastrine PRP (plasma ricco in piastrine), che a Villa Eden si applica a trattamenti speciali per viso, collo, décolleté… e capelli! Lo scopo è rendere la cute più tonica, elastica, turgida, fresca e giovane, e quindi rigenerare e stimolare la crescita dei capelli. Con questa terapia, effettuata dal dottor Doriano Ottavian, medico e chirurgo estetico, da anni apprezzato esperto di questa disciplina medica a Villa Eden, si preleva una piccola quantità di sangue dal braccio dell’ospite, per poterne poi scorporare il plasma, e quindi le piastrine, da iniettare nei tessuti che hanno necessità di essere rigenerati, tramite intervento intradermico o sottocutaneo.

Il suo nome è terapia cellulare PRP, dall’acronimo di plasma ricco in piastrine, in questo caso l’elisir di giovinezza che va a “riparare” la pelle nelle zone prescelte. Il concentrato cellulare si applica in modo indolore, attraverso biostimolazione o filler, o ancora con applicazione di maschere, e il fatto che provenga dal sangue della persona stessa ne garantisce la massima tollerabilità. Non vi è infatti aggiunta di alcun componente farmacologico o di origine animale, di conseguenza nel suo utilizzo non esiste rischio di reazione locale o sistemica da parte del sistema immunitario ed è privo di implicazioni relativamente a malattie trasmissibili. E naturalmente per l’iniezione di sangue e per la preparazione del plasma e dei materiali si utilizza un kit specifico sterile e brevettato. Subito dopo la terapia inizia ad essere stimolata, in modo del tutto naturale, l’attività del tessuto connettivo, e questo significa che stimola la crescita di collagene ed elastina… e capelli! Il prezzo è di 1.000 euro.

Per informazioni:

Villa Eden Leading Park Retreat

via Winkel 68/70

39012 Merano (BZ)

Tel. 0473.236583

www.villa-eden.com

info@villa-eden.com