COME VINCERE LO STRESS AL RIENTRO DALLE VACANZE

Preoccupati per gli impegni lavorativi (65%), consapevoli di ritrovare l’inevitabile traffico cittadino (57%) e tristi per la fine delle vacanze (53%), gli italiani si scoprono incapaci di accettare la fine delle ferie e cadono in quella che gli esperti definiscono insoddisfazione cronica. Risulta così compromesso anche il rapporto sociale con amici, parenti o colleghi di lavoro, ma soprattutto l’integrità della propria salute. Infatti, come riporta uno studio della Columbia University, le persone arrabbiate o stressate hanno una maggiore possibilità di sviluppare malattie cardiache rispetto a chi vive la vita con entusiasmo. Secondo gli esperti c’è una soluzione semplice per sconfiggere questa problematica: la capacità di trarre piacere dai piccoli aspetti positivi della vita quotidiana.

Come cambiare l’atteggiamento mentale e lo stile di vita:

– Fare un’attività fisica leggera almeno mezz’ora al giorno

– Curare l’alimentazione

– Non abusare di alcol, caffè, fumo e farmaci

– Praticare una forma di rilassamento profondo almeno tre volte alla settimana

– Altri risultati importanti da raggiungere sono la riduzione dello stress e il desiderio di migliorare se stessi . La gioia per le piccole cose aiuta a migliorare decisamente la vita

– Apprezzare a pieno i momenti liberi che abbiamo. Anche se le vacanze sono finite è possibile ritagliarsi delle giornate rilassanti durante i weekend.

Come? Prenotando la vostra sessione di bellezza ( riduzione dello stress garantita!) nel Salone di Sergio Corso, hairstylist della Maison de Beautè in quel di Roma e a pochi passi da Piazza Navona.

Se vi piacciono i capelli lisci, Sergio propone INFORMA 3D bio rinnovatore cuticolare, uno dei trattamenti speciali che utilizza i prodotti messi a punto da Opera Parrucchieri. Assolutamente da provare perchè arricchito da un procedimento innovativo che utilizza i benefici del calore. Per dare corpo e lucentezza ai capelli: grazie alla rivoluzionaria formulazione, un reticolo di proteine e amminoacidi forma sulla cuticola una sorta di guaina che un processo di polimerizzare radicalica lega saldamente alla cheratina dei capelli. E non pensate che tutto questo (e altro ancora) vi costerà delle cifre da capogiro. Provate a scaricare da Play Store l’app Opera Parrucchieri: troverete offerte e promozioni per vivere un’esperienza nuova e non limitarsi allo shock da rientro al lavoro.