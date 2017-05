UNA VITA, UNE VIE: AL CINEMA DAL 1 GIUGNO

Una Vita, Une Vie in uscita nelle sale il prossimo 1 Giugno distribuito da Academy Two, è un film di Stéphan Brizé con Judith Chemla, Jean-Pierre Darroussin e Yolande Moreau.

Tratto dal primo romanzo di Guy De Maupassant, Una Vita, Une Vie racconta l’esistenza di Jeanne, una giovane donna che nella Normandia del 1819 esce dal convento in cui ha studiato e abbandona i suoi sogni da bambina e la sua innocenza per sposare un visconte locale, Julien de Lamare. Mentre Julien si rivela il più infedele dei mariti, Jeanne affida ogni suo sentimento al figlio Paul,che crescendo si rivelerà più interessato al denaro che agli affetti.