WEEKEND A ROMA

Se scegliete la Città Eterna per i vostri viaggi d’autunno, d’obbligo una visita ai parchi romani, come Villa Borghese, la più celebre, che regna sul Pincio dal 1605. Dei tempietti, ma anche un lago e un anfiteatro punteggiano gli 80 ettari del suo parco alla francese aperto al pubblico. La Galleria Borghese riunisce le collezioni del cardinale Scipione Borghese. Villa Doria Pamphilj, situata sul Gianicolo, fu un tempo la residenza di campagna del cardinale Camillo Pamphilj. Terminata nel 1652, l’elegante dimora, visibile solo all’esterno s’ispira alle classiche opere venate di manierismo dell’architetto Andrea Palladio, mentre i giardini obbediscono a una sapiente geometria.

E la sera vi aspettano i Concerti del Tempietto al Teatro di Marcello, un luogo denso di fascino e di cultura. Prenotate il vostro posto in prima fila domenica 17 Settembre alle ore 20.30 ,per ascoltare dal pianoforte di Riccardo Zangirolami le musiche immortali di F. Liszt (Ballata n. 2 in Si Minore); F. Liszt (Gran studio da concerto “La campanella”). S. Rachmaninov (Preludi Op. 23 nn. 2, 4 e 5); J. Brahms (Variazioni su un tema di Paganini Op. 35 – II volume).