WEEKEND IN BICICLETTA TRA BORGHI, NATURA, BENESSERE

Si comincia con il salire sulla bicicletta, con lo spingere i pedali e …il cadere. Si va e …si cade, si va…e si cade: non si impara a tenersi in equilibrio a poco a poco. E’ all’improvviso che si realizza l’equilibrio perfetto, che si riesce a dominare totalmente il veicolo. (Paulo Coelho, Il cammino di Santiago).

E se volessimo inserire la bicicletta nel Parnaso delle Muse? State arricciando il naso? Eppure le due ruote hanno ispirato la penna di molti, suggerito idee e impressioni, spinto a conservare le numerose immagini godute dall’alto del sellino. Le stesse immagini che in questo tiepido weekend di ottobre sfilano davanti ai nostri occhi per regalarci emozioni senza tempo. Merito del paesaggio evocativo della Toscana, e del viaggiare in bici che è sempre un moto dello spirito individuale e mai un’ esperienza seriale.

Siamo a Montecatini Terme, punto di partenza per un escursione all’insegna del foliage autunnale della Valdinievole. La natura o l’uomo? Chi ha disegnato il profilo dei colli, i filari di cipressi, l’armonia dei colori…Nella storia della della cultura, la Toscana rappresenta un vertice raro, prezioso, forse assoluto. Possiamo affermare che la meravigliosa fioritura delle città toscane prende senso nella rete dei borghi, dei centri minori, fino ai singoli cascinali sparsi nelle campagne.

Alcuni borghi sono turriti e fortificati, dall’aspetto quasi arcigno, Montalcino il caso più emblematico. Ma l’architettura militare di mura e castelli non è il dato più vistoso. Molto più importante l’ordinato reticolo delle vie, la perfetta proporzione degli edifici, l’uso impeccabile dei materiali come la pietra, la presenza di capolavori artistici, anche in centri minuscoli. Come l’affascinante borgo di Montecatini Alto: lo vediamo alzando gli occhi da Via Verdi, arroccato sulla collina, a 290 metri di altitudine. La sua storia ( in epoca romanica era un antico castello) è legata alla Montecatini di oggi. Infatti le acque dell’antica palude sottostante il borgo erano già note per le caratteristiche curative che hanno facilitato la nascita di stabilimenti termali e centri benessere nella ridente cittadina famosa in tutto il mondo.

Scoprire la “verità” dell’affascinante borgo toscano che custodisce storia e cultura, resta una delle più strardinarie esperienze di visita su questo territorio. Tornando in città, lungo il sentiero collinare, le emozioni di questo fine settimana all’insegna del benessere continuano grazie all’ospitalità di uno degli hotel più prestigiosi di Montecatini Terme: il Grand Hotel Croce di Malta Wellness & Golf. Qui l’eleganza si sposa con il confort. A cominciare dagli arredi evocativi che popolano i saloni e le camere: sculture e quadri, lampade e oggetti preziosi, fanno da cornice a una rara location impreziosita dal Centro Benessere interno, la “Thai Silk Spa”. Fuori, le strade fiancheggiate da tigli secolari, le Terme, il Parco…creano una nuova arte di vivere!