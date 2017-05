WEEKEND GOURMET A LA FRANCESCA RESORT

Tentazioni dolci e salate, da gustare su una terrazza affacciata sul mare delle Cinque Terre… Può essere un regalo romantico, uno sfizio da concedersi in coppia o in famiglia, ciò che è certo è che il weekend gourmet proposto da La Francesca Resort di Bonassola (SP) è un invito da cogliere al volo. Il mese di giugno è uno dei momenti più magici dell’estate intera: il sole indugia lentamente sull’orizzonte, sembra non voglia mai decidersi a tuffarsi tra le onde. Le giornate sono accarezzate da una luce dolce e prendere un aperitivo all’aperto, al ristorante Rosadimare, è un’esperienza unica. Che continua a tavola, gustando la cena di tre portate a base di specialità tipiche della cucina ligure, che lo chef reinventa a sorpresa. Antipasti che mixano terra e mare, tagliolini e trofie conditi con i sughi della tradizione, pesce all’acqua pazza o al cartoccio… un vero trionfo di delizie! L’offerta, dedicata agli ospiti amanti della buona tavola, è valida dal 9 al 25 giugno 2017 e include due notti di soggiorno e una cena al ristorante Rosadimare. I prezzi partono da 280 euro per due persone in appartamento A, da 360 euro per due persone più un eventuale bambino con meno di 10 anni in appartamento B, e da 450 euro in un appartamento da 4 adulti. Il prezzo include la biancheria da letto e da bagno, la pulizia finale, e l’accesso alla spiaggia.

Per informazioni:

La Francesca Resort

Bonassola (La Spezia)

Tel. 0187.813911

Ufficio Centrale: via San Marco 24 – 20121 Milano

Tel. 02.6575639 Fax 02.6599301

www.lafrancescaresort.it

info@lafrancescaresort.it