WOODS:QUATTRO DATE IN ITALIA AD APRILE

La band psych-folk di Brooklyn formata da Jeremy Earl (vocals, guitar), Jarvis Taveniere (various instruments, production), Aaron Neveu (drums), Chuck Van Dyck (bass) e Kyle Forester (keyboards, sax) arriva in Italia per presentare l’ultimo bellissimo album City Sun Eater in the River of Light, nono lavoro della loro carriera.

I Woods sono sempre stati esperti nel distillare piccole epifanie di vita in blocchi compatti di folk psichedelico fuori da ogni tempo e luogo. Forse quelle epifanie sono state sepolte sotto la manipolazione di cassette o freakouts drum-and-drone, o forse avvolte nel falsetto cadenzato di Jeremy Earl, ma nel corso di 8 bellissimi album, i Woods hanno raffinato il loro suono giungendo sino all’ultimo City Sun Eater in the River of Light, il loro nono LP e il secondo registrato nel loro studio e pubblicato per la prestigiosa label di Jeremy Earl “Woodsist” che ha dato alle stampe anche Real Estate, Wavves, Kurt Vile e Thee Oh Sees.

Questo nono album dell’instancabile band newyorkese è un disco denso di chitarre e fiati lussureggianti, un lavoro mistico e seducente, animato da una vivace ansia per lo stato del mondo. Sono ancora gli Woods che abbiamo imparato ad amare in questi 10 anni, sono riconoscibilissimi è vero, eppure diversi dai lavori precedenti perché stavolta li vediamo dilettarsi con le più svariate influenze, dal jazz etiope alla psichedelia anni ’70 sino al Krautrock e a folk tribale.

City Sun Eater in the River of Light è un lavoro compatto, potente e urgente, ad oggi il migliore e più maturo della band. Il lavoro precedente “With Light and With Love” è stato pubblicato nel 2014.

31 marzo 2017 – Torino – Spazio211

Ingresso: 10€ + d.p. prevendite su www.spazio211.com

01 aprile 2017 – Roma – Monk – Rome Psych Fest Nite

Tessera Arci + Contributo 10Euro in prev e 12 euro alla porta

Ingresso con Tessera Arci

www.monkroma.club – 06.64850987

02 aprile 2017 – Ravenna – Bronson

ingresso: 12 euro + dp in prev – 15 euro alla porta

04 aprile 2017 – Milano –Serraglio

ingresso: 12 euro + dp in prev – 15 euro alla porta



