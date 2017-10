ZUCCA: ELISIR DI BENESSERE PER LA PELLE

Buonissima a tavola è anche l’alleata ideale per la bellezza della pelle: è la zucca, che vanta proprietà emollienti, lenitive e antiossidanti. Basti pensare che l’olio di semi di zucca contiene il 42% di acidi grassi saturi e insaturi, tante vitamine (pro-vitamina A, vitamina E, vitamina C) e moltissimi oligoelementi come zinco, selenio e ferro. Alle Terme della Salvarola, sulle colline di Modena, il frutto simbolo della stagione fredda diventa elisir di bellezza, grazie ai suoi ingredienti che nutrono, rigenerano e rendono elastica e morbida l’epidermide.

In autunno e in inverno la SPA termale Balnea propone il pacchetto “Bella con la zucca”, che comprende 1 pernottamento in camera doppia Elegance con prima colazione a buffet, 1 massaggio olistico rilassante con olio caldo ai semi di zucca e 2 giornate da trascorrere tra le benefiche acque del Centro Benessere Balnea, con 5 tra vasche e piscine termali a diverse temperature con idromassaggi e giochi d’acqua, camminamenti vascolari, sauna, bagno di vapore con aromi, luci colorate e zona relax, utilizzo della grande palestra attrezzata cardiofitness, visita medica di accettazione e infusi ai frutti rossi da gustare durante i trattamenti, a 139 euro per persona. E per una pelle ancor più setosa e idratata, si può provare il body peeling con farine biologiche e semi di zucca frantumati, che svolge una delicata azione esfoliante e levigante (59 euro).