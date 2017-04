AI GIARDINI DI SISSI UNA PRIMAVERA RICCA DI EVENTI

I Giardini di Sissi aprono le porte ai bambini e alle loro famiglie di un mondo di incanto e di avventure, fra le mille sfumature dei tulipani, dei narcisi, dei ciliegi e degli oltre 300.000 bulbi in fiore. Un giardino di oltre 12 ettari dedicato a piante da tutto il mondo sorprenderà adulti e piccini con tante divertenti attività, in un universo primaverile di sole, colori e profumi.

Si parte domenica 21 maggio con l’iniziativa “Primavera ai Giardini – Una giornata per le famiglie” che quest’anno darà spazio alla “Fascination of Plants Day”, la giornata mondiale sull’importanza delle piante per il nostro pianeta. Con il patrocinio dell’EPSO, l’Organizzazione Europea delle Scienze delle Piante, Paesi e città dei cinque continenti celebreranno il valore del mondo vegetale come fonte di nutrimento, fibra per i tessuti e componenti per farmaci fondamentali per il nostro benessere. Un’occasione per trascorrere una giornata di svago e cultura botanica in famiglia, grazie alle molteplici attività organizzate dai Giardini di Castel Trauttmansdorff per aderire all’evento mondiale. Dalle 10.00 alle 17.00 sarà possibile osservare, ascoltare, annusare, capire: un momento di sperimentazione e conoscenza per adulti e bambini.

Successivo appuntamento per tutti, dalle ore 17.00 di mercoledì 8 giugno, dove ad attendere i visitatori sarà la sesta edizione della Festa della Fioritura della vite più grande e quasi certamente più antica del mondo, il Versoaln. Oltre 350 anni d’età caratterizzano un tetto di foglie di 300 mq che si estende ai piedi di Castel Katzenzungen a Prissiano. Per l’occasione, un ricco programma di musica, specialità enogastronomiche locali e degustazioni di vini altoatesini.

Da giugno la famiglia è al centro dei programmi di tour guidati ai Giardini: al grido “largo alle famiglie”, nonni, zii, genitori e bimbi scopriranno il fascino del parco con una visita su misura. Le guide condurranno per mano i ragazzi nella natura, illustrando i concetti botanici in modo semplice, divertente e appassionante, secondo i loro ritmi e dando libero spazio allo sguardo libero e spontaneo di osservare ciò che li circonda.

In queste occasioni, i bambini saranno conquistati dalla simpatia degli animali che dimorano nel parco: conigli e pavoni, alpaca, pecore ungheresi Zackel e caprette nane, serpenti, anatre cinesi, carpe giapponesi e tanti altri animali accoglieranno i più piccoli in passeggiata. E per gli appassionati del mondo animale, il Terrario ospitato nella nuova Serra offrirà l’occasione di ammirare da vicino anche molti altri rappresentanti della fauna locale ed esotica, fra cui insetti, anfibi e rettili.

Lo straordinario connubio fra giardino botanico e attrazione ricreativa rende ogni visita un’esperienza speciale. Le Stazioni Multisensoriali sono distribuite sull’intera area dei Giardini, rendendo il parco più bello d’Italia una meraviglia da toccare, annusare e ascoltare. Dalla Grotta con lo Show Multisensoriale, al Ponte delle Avventure, alla Roccia Sonora, i turisti saranno entusiasmati dall’offerta articolata e che coinvolge tutti e 5 i sensi.

Le visite guidate nel giardino primaverile saranno l’occasione per ammirare e fotografare un trionfo di bellezze della natura, fra centinaia di migliaia di peonie perenni e azalee a cui si aggiungono le splendide fioriture dei ciliegi giapponesi e altri arbusti. Un vero tripudio di boccioli e incantevoli tappeti variopinti, nella cornice di una maestosa primavera, potranno essere scoperti con speciali tariffe a prezzi vantaggiosi per le famiglie.

Per scoprire le nuove tariffe e gli orari d’apertura basta collegarsi al sito web: www.trauttmansdorff.it

I Giardini di Sissi sono anche su Facebook: “Trauttmansdorff – I Giardini”