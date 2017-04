AMSTERDAM IN SALSA WASABI

Farsi trasportare in battello per i canali ammirando le case dalla suggestiva architettura; visitare musei magnifici come quello dedicato a Van Gogh; vedere la casa di Rembrandt o di Anna Frank; girovagare per il Red Light District o per le boutique di design delle 9 Straatjes: Amsterdam è tutto questo e ancora di più. E per il soggiorno perché non scegliere un albergo che sicuramente detiene un record mondiale? L’Hotel Okura, i cui quattro ristoranti sono stati tutti premiati dalla Guida Michelin, offre un’esperienza davvero speciale. Il famoso Ristorante Ciel Bleu ha due stelle Michelin, il Sazanka e lo Yamazato una stella rispettivamente, e il Serre è segnalato come Bib Gourmand, cioè quelle tavole che vantano un ottimo rapporto qualità prezzo.

Il magnifico Ristorante Ciel Bleu, situato al 23° piano dell’hotel, ha due stelle Michelin dal 2007 ed è condotto dai Master Chef Onno Kokmeijer e Arjan Speelman. Il soffitto color blu ghiaccio, decorato da un fantastico lampadario moderno in vetro di Murano, è uno degli elementi più attraenti del design d’interni. Ma ciò che lascia senza fiato è la vista spettacolare sulla città dalle ampie vetrate. I due chef offrono un percorso gastronomico innovativo che dona un’esperienza indimenticabile e sono costantemente alla ricerca di piatti per stuzzicare la curiosità visiva dei commensali. Il “tavolo dello chef” accanto alla cucina è disponibile per un massimo di 10 ospiti.

Oltre al Ciel Bleu, l’hotel dispone di altri tre ristoranti. Al piano terra, circondato da un tipico giardino di roccia, si trova il Ristorante Yamazato, che ha ricevuto la sua stella nel 2002, diventando così il primo ristorante giapponese di alta cucina classica in stile “kaiseki” ad essere premiato con una stella Michelin in Europa. La prestigiosa guida ha elogiato il Ristorante Sazanka per gli anni di qualità costante: “Sazanka vi conduce ad un’avventura in Giappone. I sobri interni impostano il tono; poi entra lo chef, che prende con orgoglio il suo posto dietro il tavolo e dà spettacolo cucinando direttamente sulla piastra “teppanyaki” davanti agli ospiti. Egli dimostra con sicurezza le sue abilità ed utilizza ottimi ingredienti per creare sapori che forniscono contrasto, ma sono sempre ben equilibrati”.

Il Ristorante Serre offre un menù internazionale e la guida Michelin gli ha conferito il Bib Gourmand, riconoscimento che premia i ristoranti che offrono cibo di qualità ad un prezzo conveniente. L’Hotel Okura dispone inoltre di due bar, di cui il Twenty Third è noto per essere il miglior cocktail bar d’Olanda. Nel centro gastronomico ‘Taste of Okura’ gli chef danno lezioni di cucina, mentre i sommelier spiegano come abbinare il vino e il sake con le creazioni culinarie preparate sul posto.

L’Hotel Okura di Amsterdam offre 300 camere e servizi di alta qualità oltre ad un Centro Fitness e alla Nagomi Spa & Health con piscina interna. È situato vicino al quartiere dei musei ed a poca distanza dalle attrazioni turistiche della città.

Pezzo della camera doppia in primavera a partire da euro 260 inclusa prima colazione.

È l’unico hotel in Europa di una catena giapponese che vanta più di 80 alberghi di lusso in tutto il mondo. Il gruppo include gli Okura Hotels & Resorts, JAL Hotels e Nikko Hotels International. I Paesi Bassi hanno una lunga tradizione di stretti rapporti con il Giappone: la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, fondata nel 1602, grazie al commercio con l’Asia diventò la più grande impresa commerciale del XVII secolo. A partire dal 1640 detenne il monopolio del commercio con il Giappone. Fino al 1854 gli olandesi furono l’unica finestra del Giappone sul mondo occidentale.

Hotel Okura Amsterdam

Ferdinand Bolstraat 333

1072 LH Amsterdam

Tel. +31.20.6787111 – e-mail info@okura.nl