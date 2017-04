CASALINGHE SOCIAL CLUB

Dopo il grande successo ottenuto alcune stagioni orsono torna in scena, solo per una settimana, l’esilarante spettacolo tutto al femminile scritto dagli stessi autori dell’indimenticabile “Sto un po’ nervosa”.

Quattro amiche, età diverse, diverse esperienze alle spalle, diversi anche i modi di affrontare la vita di tutti i giorni.

Una sola cosa in comune: il termine con cui vengono definite per collocarle all’interno della società.

Arrivano a teatro le “casalinghe” in formato italiano. Non meno disperate delle più famose colleghe d’oltreoceano ma con altrettanta voglia di divertire e divertisrsi!

“Credi fermamente che nella tua vita debba esserci altro che non sia solo pulire, lavare, spazzare, cucinare, apparecchiare, stirare e portare a spasso il cane dei tuoi figli, e lo credi al punto di mollare tutto e di andare a pulire, lavare, spazzare, cucinare, apparecchiare, stirare a casa d’altri, dove almeno ti pagano?

Sospetti che tuo marito ti sia infedele e il tuo tempo lo passi a controllare chiamate ed SMS, frugare tasche, analizzare estratti conto, architettare ipotesi, studiare il detto e il non detto, guardarlo mentre dorme aspettando che si tradisca nel sonno, nelle pause gli spii il profilo Facebook e ti auguri di “beccarlo” presto, così puoi divorziare e finalmente cominciare a rilassarti anche tu?

Sei assolutamente convinta di essere più giovane di quel che dice lo specchio, di assomigliare ancora alla foto a bianco e nero sulla patente, ti pesi di nascosto, mangi carote bollite, progetti il primo “interventino” estetico e ti sorprendi a fissare con un pizzico di invidia ogni figura femminile snella e scattante, anche se si tratta di tua figlia?

Se ti riconosci in uno di questi tre profili e pensi che gli altri due appartengano a delle povere squilibrate mentre tu sei una persona assolutamente normale, beh, allora hai un problema, ma statisticamente fai parte di una maggioranza molto ampia. Se invece tu non sei affatto così e, soprattutto, non vuoi diventare così, non illuderti: la vita riserva spesso delle sorprese e un giorno potresti scoprire di far parte anche tu del Casalinghe Social Club!”

ORARIO SPETTACOLI: dal martedì al sabato ore 21,00 domenica ore 17,30

PREZZI : Interi € 18,00 – Ridotti € 13,00

info e prenotazioni: 06 5894875 – info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it

La manifestazione è realizzata con il contributo di INPS – fondo PSMSAD

TEATRO BELLI

piazza Santa Apollonia, 11a

tel. 065894875

info@teatrobelli.it – www.teatrobelli.it

dal 25 al 30 aprile 2017

AUTORI IN COMPAGNIA

progetto di residenza teatrale per autori iscritti al Fondo PSMSAD

presenta

CASALINGHE SOCIAL CLUB

una commedia brillante di

Rosa A. Menduni e Roberto De Giorgi

con Francesca Bianco, Diana Detoni, Anna Casalino, Monica Belardinelli

Musiche originali Francesco Verdinelli

Video Enzo Aronica

Regia di Carlo Emilio Lerici