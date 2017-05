Dopo il successo planetario de La Parigina – Guida allo chic, Ines de la Fressange e Sophie Cachet ci presentano il look book della Parigina, una guida di stile in cui con il loro irresistibile humour ci consigliano gli outfit più adatti situazione per situazione. Si va dalla cena fra amiche rigorosamente vietata agli uomini in cui si può anche indossare una tuta da meccanico con un sandalo basso, tanto lo scopo non è far conquiste, all’appuntamento col banchiere quando sei al verde per aver esagerato con lo shopping: un po’ di scollatura per ingraziarcelo ma evitiamo la borsetta costosa che potrebbe tradirci! Gli ingredienti usati in queste ricette sono tutti capi accessibili che sicuramente abbiamo già nel guardaroba, a volte basta poco per creare un look stiloso, una collana portata a mo’ di cintura, un trench con sotto solo la biancheria intima, appunto quel tocco di classe che solo la Parigina ci sa dare.

Ines de la Fressange & Sophie Gachet

Come mi vesto oggi? – Il look book della Parigina

L’Ippocampo