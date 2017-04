NOSTALGIA DEL PASSATO

In casa lo stile nostalgico esercita un fascino senza tempo. E’ delicato e incantevole, discreto e poco elaborato, facile a realizzarsi e piacevole a vedersi. Probabilmente è più una visione affascinante e immaginaria dei tempi andati che uno stile basato su una solida realtà storica, ma che c’è di male?

E’ caratterizzato da mobili semplici, non elaborati (forse vagamente country ma mai leziosi), tessuti a righe e delicati motivi floreali, oggetti fatti a mano e colori tenui. Pavimenti in legno lucidato o dipinto, mattonelle retrò o tappeti in colori neutri sono elementi fondamentali dello stile nostalgico. Le pareti possono essere tinteggiate in un delicato bianco sporco oppure per renderle più interessanti rivestite di carta da parati con minuscoli boccioli.

GLI SPAZI: IL SOGGIORNO

Pensate adesso a un accogliente soggiorno in stile nostalgico in cui sono presenti tutti gli elementi fondamentali a cominciare dalle comode poltrone in pelle, cuscini dai motivi coloratissimi o patchwork rendono questi pezzi ancora più comodi e accoglienti.

In questo spazio l'elemento fondamentale è l'effetto casual dato dall' insieme di colori e stili diversi dei tessuti con cui sono rivestiti i cuscini sul semplice divano moderno a cui conferiscono un aspetto allegro e informale. L'occhio è attratto da una coperta all'uncinetto , una poltrona in bambù, un cesto di vimini per le riviste…e un tavolino dalle caratteristiche ambivalenti. Moderno e nello stesso tempo retrò, è magnificamente integrato in questo spazio che fa rivivere il gusto dei tempi andati.