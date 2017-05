La collana « Prêt à cuisiner » per L’Ippocampo, è come un gioco di composizione culinaria: propone ricette ultrasemplici, originali e squisite, da realizzare in quattro e quattr’otto. Il concetto è chiaro: presentare su una doppia pagina le foto degli ingredienti accanto al piatto finito che andranno a comporre. La ricetta sta in meno di dieci righe, cottura rapida, quasi zero trasformazione.

Pret à cuisiner – Piatti vegan di Frances Boswell

Un piatto vegan è un’armonia di ortaggi benefici, cereali, legumi, erbe aromatiche e spezie da tutto il mondo. Queste ricette basate su una dieta esclusivamente vegetale celebrano la possibilità di combinazioni insolite e interessanti per chi sceglie una cucina attenta alla salute.

Pret à cuisiner – Alla piastra di Caroline Hwang

Verdure, carne, pesce e perfino dolci: tutti preparati alla piastra! Un modo semplice e veloce per realizzare piatti sani, conviviali e gustosi.

Pret à cuisiner – Zuppe, creme e vellutate

Pret à cuisiner – Tartine e crostini

Pret à cuisiner – Cereali nel piatto di Ana Shillinglaw Hampton

I cereali antichi sono tornati nei nostri piatti, ottima notizia per chi ricerca un’alimentazione sana: facilmente reperibili, possono essere integrati in ogni pasto. Questi piatti sono spesso serviti in un’insalatiera, molto pratica per un pasto informale, composto da ingredienti di qualità. Costituiscono anche una buona soluzione in caso di diete particolari. I cereali senza glutine come la quinoa e il riso sono perfetti per coloro che soffrono di un’intolleranza al glutine o di celiachia. Grazie alle proteine di origine vegetale, queste ricette sono ideali anche per vegetariani e vegani. Dai più delicati per gusto e consistenza – come il bulgur e il freekeh – ai più profumati e sodi – come il farro e il grano – i cereali soddisfano ogni palato. Gli abbinamenti compatibili sono talmente variegati (frutta, verdura, carne e pesce) che è sempre possibile toglierli o aggiungerli per adattare il menù alle esigenze di ogni membro della famiglia.

Pret à cuisiner -Dessert in 10 minuti di Anna Helm Baxter

Bastoncini di banana al cioccolato, brownie con lamponi e nocciole, tiramisù al limoncello, crostata di mandorle e fichi, sorbetto al mango… Avviso agli appassionati di dolci! Prepararli può essere semplice e veloce. Non occorre essere un pasticcere esperto per realizzare un dessert riuscito, in pochi minuti e con qualche utensile di base. La maggior parte delle ricette di questo volume può essere eseguita in soli 10 minuti e senza usare il forno. Di certo molti golosi si offriranno di aiutarvi a preparare questi dolci.